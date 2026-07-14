کد خبر: 1368678
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
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روایت تکان‌دهنده از جنایات نیروهای انگلیسی در افغانستان

روایت تکان‌دهنده از جنایات نیروهای انگلیسی در افغانستان انتشار روایت‌های تازه از تحقیقات صورت گرفته درباره عملکرد نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، ابعاد جدیدی از بدرفتاری با زندانیان افغان و کشتار مشکوک غیرنظامیان در سال‌های اشغال این کشور را آشکار کرده است.

جوان آنلاین: منابع خبری انگلیسی روز سه‌شنبه نوشتند که دو شاهد در پرونده نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، روایت‌هایی تازه از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌بار با زندانیان افغان و بی‌اعتنایی به هشدارها درباره کشته شدن غیرنظامیان ارائه کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش‌ها، مونیکا گرنفل که در یکی از پایگاه‌های مرتبط با نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان کار می‌کرده، در شهادت خود گفته است که یک نظامی برای او تعریف کرده بود زندانیان افغان را روی لیفتراک قرار می‌دادند، آن را بالا می‌بردند، با سرعت حرکت می‌کردند و سپس ناگهان ترمز می‌گرفتند تا زندانیان از ارتفاع سقوط کنند.

گرنفل گفته است که این رفتار نه در قالب یک حادثه موردی، بلکه به‌عنوان نوعی سرگرمی و «برای تفریح» میان برخی نیروها روایت می‌شد. او فضای حاکم بر پایگاه را خشن و عاری از نظارت جدی توصیف کرده و گفته است که در آن محیط، نظامیان به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی هیچ‌کس مراقب عملکرد آن‌ها نیست.

به گفته این شاهد، شدت ادبیات خشن و تحقیرآمیز در پایگاه چنان بود که او پیش‌تر مشابه آن را تجربه نکرده بود. وی افزوده است که احساس می‌شد نیروها از هر قید و بند نظارتی آزاد شده‌اند و بدرفتاری با زندانیان افغان به رفتاری عادی در محیط پایگاه تبدیل شده است.

همچنین، کریستوفر گرین نظامی سابق انگلیس نیز در این تحقیق گفته است که در سال ۲۰۱۲، پس از کشته شدن سه برادر افغان در عملیات نیروهای ویژه در ولایت هلمند، نسبت به این حادثه اعتراض کرده اما یک افسر رابط به‌جای بررسی موضوع، او را به حمایت از طالبان متهم کرده است.

گرین گفته است این سه برادر کشاورز بودند و اطلاعات موجود نشان نمی‌داد که آن‌ها فرمانده یا عضو طالبان باشند. به گفته او، ماجرای کشته شدن این سه نفر به‌عنوان عملیاتی توصیف شد که اشتباه پیش رفته و نیروهای ویژه ناچار شده‌اند در دفاع از خود تیراندازی کنند، اما قرائن موجود برای او با این روایت همخوانی نداشت.

او همچنین گفته است که برای روشن شدن ماجرا، خواستار مشاهده تصاویر ویدئویی عملیات و لحظه تیراندازی شد، اما با وجود برخورداری از مجوز امنیتی لازم، اجازه دسترسی به این تصاویر به او داده نشد. گرین تأکید کرده است که همین امتناع، نگرانی‌های او را درباره ماهیت این کشتار بیشتر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، مادر این سه برادر بعداً مبلغ سه هزار و ۶۳۴ پوند از دولت انگلیس دریافت کرد که در اسناد رسمی به‌عنوان پرداخت کمکی توصیف شده است.

گرین این پرداخت را اقدامی غیرمعمول دانسته و گفته است که از نگاه او، این موضوع نشانه‌ای از آن بود که نیروهای انگلیسی افراد اشتباهی را کشته بودند.

تحقیق رسمی درباره عملکرد نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان از اواخر سال ۲۰۲۲ به ریاست قاضی چارلز هدن کیو آغاز شد.

دامنه این تحقیق سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را دربرمی‌گیرد و شامل بررسی ادعاها درباره کشتارهای فراقضایی، پنهان‌کاری احتمالی و ناکارآمدی تحقیقات پلیس نظامی انگلیس است.

این پرونده در حالی خبرساز شده است که پیش‌تر نیز تحقیقات پلیس نظامی انگلیس درباره اتهام‌های مربوط به کشتار غیرقانونی افراد بازداشت‌شده در افغانستان، از جمله کودکان، بدون صدور کیفرخواست پایان یافته بود. در پرونده‌ای دیگر هم چند نظامی به مرجع تعقیب معرفی شدند، اما در نهایت هیچ‌یک تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند.

وزارت دفاع انگلیس در واکنش به انتشار این شهادت‌ها اعلام کرده است که از روند تحقیق مستقل حمایت می‌کند، اما پاسخ کامل خود را به زمان پایان تحقیقات موکول خواهد کرد.

برچسب ها: جنایات انگلیس ، افغانستان ، زندانیان
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