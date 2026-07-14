جوان آنلاین: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی در بروکسل اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه توانستند در خصوص اعمال بیست و یکمین دور از تحریم ها علیه روسیه به توافق برسند.

در همین رابطه، شورای اتحادیه اروپا مدعی شد که تحریم‌هایی را علیه ۹ فرد و ۴ سازمان به اتهام ارتباط با روسیه و دست داشتن در حملات سایبری علیه اوکراین و برخی کشورهای عضو اتحادیه اعمال کرده است. این شورا مدعی شد که این افراد و نهادها با گروه‌های هکری روسیه مرتبط بوده و در جاسوسی سایبری و حمله به زیرساخت‌های حیاتی نقش داشته‌اند.

در مقابل، سرگئی نچایف، سفیر روسیه در آلمان، ضمن رد این اتهامات به دلیل عدم ارائه مدارک اثباتی، تأکید کرد که تهدیدات اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌های غیرقانونی، «بدون عواقب نخواهد بود.»

روسیه همواره بر توانمندی خود در مقابله با فشارهای تحریمی غرب تأکید و اعلام کرده که کشورهای غربی جرأت اعتراف به شکست سیاست تحریم‌ها را ندارند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز پیشتر با اشاره به اینکه اتهامات اروپایی‌ها در مورد حملات سایبری، فاقد هرگونه سند و مدرک هستند، سیاست غرب در قبال روسیه را یک «استراتژی بلندمدت برای مهار و تضعیف» توصیف و تأکید کرد که این تحریم‌ها ضربات سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند.