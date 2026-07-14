کمیسر برابری، آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، با «غیرقابل تحمل» خواندن وضعیت انسانی در غزه، از همکاری نکردن مقام‌های رژیم صهیونیستی در تسهیل دسترسی کمک‌های بشردوستانه انتقاد کرد.

جوان آنلاین: حاجا لحبیب کمیسر برابری، آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، وضعیت انسانی در نوار غزه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد و دسترسی فوری کمک‌های بشردوستانه به این منطقه و افزایش همکاری مقام‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شد.

وی دیروز (دوشنبه) پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، به خبرنگاران گفت: هیچ واژه‌ای برای توصیف این وضعیت ندارم. ۹ ماه پس از آنچه آتش‌بس نامیده شد، همچنان گلوله‌باران ادامه دارد، بیماری‌ها در حال گسترش است و مردم جان خود را از دست می‌دهند. وضعیت انسانی غیرقابل تحمل است.

لحبیب تاکید کرد که باید به سازمان‌های امدادرسان اجازه فعالیت در غزه داده شود و افزود: به‌روشنی شاهد کمبود اراده سیاسی و همکاری از سوی مقام‌های اسرائیلی هستیم.

اتحادیه اروپا: وضعیت در غزه غیرقابل تحمل است

کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا ادامه داد: ما باید به غزه دسترسی داشته باشیم و امکان ازسرگیری فعالیت‌های بشردوستانه فراهم شود.

لحبیب همچنین از نقش آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد (آنروا) دفاع کرد و گفت این نهاد «نقشی اساسی» ایفا می‌کند و کارکنان آن، از جمله «هزاران پزشک، پرستار و معلم»، «بخشی از راه‌حل» هستند.

وی افزود: همه آنچه در حال وقوع است، برخلاف حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

لحبیب همچنین گفت وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در این نشست، سند گزینه‌های پیشنهادی کمیسیون اروپا، از جمله اقدامات مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی را بررسی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: ما شاهد هستیم که شهرک‌نشینان خشونت‌طلب هر روز بیشتر اراضی فلسطینی را تصرف می‌کنند و با حمایت ارتش اسرائیل، کنترل مناطق بیشتری را به دست می‌گیرند.