نبیه بری خواستار بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره شد

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان با بیان اینکه اوضاع منطقه به علت رویارویی مجدد تهران و واشنگتن رو به وخیم شدن می‌رود، خواستار بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات و اجرای یادداشت تفاهم شد.

جوان آنلاین: رئیس پارلمان لبنان در خصوص مذاکرات در مورد آینده این کشور نیز گفت، هر روند و مسیری که به نتیجه مثبتی منجر شود و به توقف تجاوز و پایان دادن به اشغالگری در لبنان کمک کند، مورد قبول است اما نباید درگیر توهمات شد و تنها باید به دستاوردها را مد نظر قرار داد.

بری گفت: «مذاکرات مستقیمی که منجر به «توافقنامه چارچوب» (بین لبنان و رژیم اسرائیل) شد، هیچ سود واقعی برای لبنان و حقوق آن به همراه نداشت. من قطعاً خوشحال خواهم شد اگر آنها بتوانند عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان، آزادی اسیران و بازسازی را محقق کنند، زیرا آنچه در نهایت برای من مهم است، دستیابی به نتیجه مطلوب است.»

بری بار دیگر بر مخالفت خود با گزینه «مناطق آزمایشی» تاکید و اعلام کرد: این طرح «در صورت اجرا، به این معنی است که تکمیل عقب‌نشینی دو سال طول خواهد کشید. علاوه بر این، ما اساساً با این پیشنهاد مخالفیم. بیشتر مناطق آزمایشی پیشنهادی اشغال نشده‌اند.»

وی هشدار داد: «هدف ممکن است درگیر کردن ارتش در درگیری‌های داخلی و ایجاد فتنه‌ای باشد که فقط به نفع دشمن اسرائیلی است»

بری همچنین، تخریب و آتش زدن بی‌وقفه منازل در روستاهای اشغالی جنوب لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم کرد.