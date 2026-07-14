جوان آنلاین: محسن پاکنژاد با اشاره به لغو معافیت ۶۰ روزه مرتبط با تحریمهای نفتی از سوی ایالات متحده اظهار داشت: وزارت نفت سالهاست سازوکارهای لازم را برای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا طراحی و حفظ کرده است و در شرایط جدید نیز صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد.
به گزارش مهر، وی با انتقاد از عملکرد واشنگتن افزود: آمریکاییها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و بند ۱۰ تفاهمنامه مربوط به معافیتهای ۶۰ روزه را نقض کردند؛ با این حال، ایران هرگز ساختارهای ضدتحریمی خود را در این مدت غیرفعال نکرده بود.
پاکنژاد در پایان تأکید کرد که با حفظ این زیرساختها، روند صادرات نفت کشور بدون هیچگونه مشکلی و همسو با برنامههای پیشبینیشده ادامه خواهد یافت.