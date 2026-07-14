ایران سرنشینان یک برخورد دریایی در تنگه هرمز را نجات داد

بامداد امروز برخورد یک کشتی فله‌بر با شناور دیگر، منجر به آب‌گرفتگی و دستور تخلیه اضطراری یکی از کشتی‌ها شد که تمامی ۲۳ خدمه این کشتی با اقدام موفقیت‌آمیز ایران نجات یافته و به جزیره قشم منتقل شدند.

جوان آنلاین: در بامداد امروز ۲۳ تیرماه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه تصادم دریایی در شمال قشم دریافت شد.

بررسی‌های اولیه بیانگر آن بود که یک فروند کشتی فله‌بر درمسیر دریا با کشتی دیگری برخورد کرده است.

در پی وقوع این تصادم دریایی ،با هماهنگی مرکز جستجو ونجات دریایی استان هرمزگان یک فروند شناور هادی و یک فروند یدک‌کش به‌منظور مدیریت وضعیت و بررسی ابعاد سانحه به موقعیت اعزام شدند.

بر اساس این گزارش کشتی فله‌بر با ۲۳ نفر خدمه به دلیل وارد شدن صدمات جدی به قسمت میانی بدنه و نشت آب، دچار شرایط اضطرارشده که دستور ترک شناور از سوی فرمانده کشتی صادر می شود.

خوشبختانه با هماهنگی مرکز جست‌وجو و نجات دریایی (MRCC)، تمامی خدمه خارجی کشتی در صحت و سلامت کامل از شناور خارج و به جزیره قشم منتقل شده اند.

تیم‌های امدادی و کارشناسان دریایی مستقر در محل، همچنان در حال بررسی دقیق‌تر جوانب این حادثه و اقدامات لازم هستند.

تصادم دریایی عبارتست از برخورد خسارت بار کشتی یا شناورها با یکدیگر یا تاسیسات بندری و اسکله ها.