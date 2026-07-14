فرودگاه در برابر فرودگاه؛ اعلام آمادگی یمن برای ضربات کوبنده به ریاض

جوان آنلاین:بعد از اینکه نیروهای مسلح یمن پاسخ تجاوز گستاخانه عربستان به فرودگاه صنعا را با معادله «چشم در برابر چشم» دادند، رویارویی میان یمن و سعودیها وارد مرحله جدیدی از تشدید تنشها شده و برخی معتقدند که در این مرحله خطر فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به درگیری آشکار وجود دارد.
پایان مرحله کاهش تنش؛ پاسخ سریع و متقابل یمن به تجاوز گستاخانه سعودیها
جنبش انصارالله یمن روز گذشته همانطور که قبلاً به سعودیها اخطار داده بود چند فرودگاه عربستان از جمله فرودگاه ابها را در پاسخ به تجاوز این کشور به فرودگاه صنعا هدف قرار داد و پایان مرحله کاهش تنش با ریاض را که از آوریل ۲۰۲۲ برقرار بود، اعلام کرد.
دیروز یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد که دشمن سعودی در ادامه محاصره ظالمانه علیه مردم یمن، با استفاده از هواپیماهای جنگی خود و با انجام چندین حمله هوایی، تجاوز آشکاری را علیه فرودگاه بینالمللی صنعا آغاز کرد و هدف آن بستن این فرودگاه به روی پروازهای بشردوستانه حامل بیماران و شهروندان یمنی که در خارج از کشور سرگردان هستند، بود.
یحیی سریع گفت که در پاسخ به این تجاوز جنایتکارانه، نیروهای مسلح یمن با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد، عملیات نظامی را علیه فرودگاه بینالمللی ابها انجام دادند. نیروهای مسلح یمن همچنین مصمم به دفع تجاوز و لغو محاصره ظالمانه علیه کشورمان هستند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین به همه خطوط هوایی درباره پرواز از طریق حریم هوایی عربستان تا زمان لغو محاصره فرودگاه بین المللی صنعا هشدار داد.
فرودگاه در برابر فرودگاه
در همین زمینه منابع آگاه در صنعا به روزنامه لبنانی الاخبار تأیید کردند که پاسخ یمن تشدید خواهد شد و هدف قرار دادن فرودگاه ابها تا زمانی که غیرقابل استفاده شود، ادامه خواهد یافت.
این منابع تاکید کردند که این پاسخ در روزهای آینده ادامه خواهد یافت و ممکن است در این مدت سیستمهای موشکی جدیدی فعال شوند. به همین ترتیب، رسانههای وابسته به دولت صنعا فیلمهای قبلی حملات به پالایشگاههای نفت عربستان را منتشر کردند و قول دادند که پاسخ بعدی «ویرانگر و شدیدتر و خشونتآمیزتر از حملات قبلی خواهد بود.».
در همین حال، فعالان در عربستان سعودی تصاویری از تلاش پدافند هوایی عربستان برای رهگیری موشکهای یمنی بر فراز جده را منتشر کردند که نشان میدهد این درگیری میتواند به فرودگاههای حیاتی عربستان ، به ویژه جده و ریاض گسترش یابد؛ در چارچوب معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» که قبلاً توسط انصارالله مطرح شده بود.
ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی هم حملات یمن را تایید کرد.
لفاظیهای گستاخانه مقامات دولت مزدور در عدن
در حالی که عربستان سعودی هنوز هیچ بیانیه رسمی در این زمینه صادر نکرده، طاهر العقلی، وزیر دفاع دولت مزدور یمن وابسته به عربستان در بیانیهای تهدید کرد که از عبور هواپیماها در حریم هوایی یمن تحت هر شرایطی جلوگیری خواهد کرد و هر هواپیمایی که رد شود را هدف قرار میدهد.
منابع یمنی گزارش دادند که رشاد العلیمی، رئیس نهاد موسوم به شورای ریاستی وابسته به دولت مزدور در عدن به شبه نظامیان مسلح مزدور و اشغالگر در استانهای جنوبی و شرقی یمن دستور داده که بسیج شوند و از عبور هواپیماهای ایرانی جلوگیری کنند.
آمادگی یمن برای تشدید ضربات به متجاوزان
در پاسخ به این تجاوز عربستان و لفاظیهای گستاخانه مزدوران آن، نیروهای مسلح یمن در حالت آماده باش کامل هستند و جنبش انصارالله تاکید کرده که برای همه احتمالات و سناریوها آمادگی دارد.
یحیی سریع در این زمینه تاکید کرد که حمله رژیم سعودی به فرودگاه صنعا جنایتی است که بدون مجازات نخواهد ماند و این رژیم به مرحله کاهش تنش پایان داده و باید عواقب آن را متحمل شود.
وزارت خارجه یمن هم از تهران به دلیل نقش آن در شکستن محاصره هوایی تحمیل شده علیه یمن قدردانی کرده و عربستان را کاملاً مسئول عواقب شدید تنشها دانست و تاکید کرد که این اقدام گستاخانه عربستان انگیزهای برای آغاز مرحله جدیدی در بازپسگیری کامل تمام حقوق یمنیها است.
در همین راستا، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکرهکننده صنعا، حملات هوایی عربستان سعودی را نقض آشکار حاکمیت یمن و نقض عمده توافق آتشبس ۲۰۲۲ توصیف کرد.
او در بیانیهای مطبوعاتی که در تلگرام منتشر شد، گفت: «این حملات هوایی نیات رژیم سعودی را آشکار و تأیید کرده است که این رژیم پشت محاصره تحمیلی علیه یمن است. این رژیم متجاوزی است که به هیچ صلحی با همسایگان اعتقادی ندارد، بلکه میخواهد آنها مطیع ، فاقد قدرت تصمیمگیری، استقلال و حاکمیت باشند.».
عبدالسلام با اشاره به اینکه ریاض از اجرای نقشه راه طفره میرود و راهکارهای مربوط به بازگشایی فرودگاه صنعا و تحقق الزامات صلح را رد میکند، تاکید کرد که تجاوز به فرودگاه صنعا بی پاسخ نخواهد ماند و متجاوزان عواقب آن را متحمل میشوند.
در حالی که اکنون تنشها میان صنعا و ریاض در اوج خود قرار دارد، منابع سیاسی یمنی به الاخبار گفتند که هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن به همراه عمان، بر اساس وعدههایی مبنی بر رسیدگی سریع به تعلیق پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا، در تلاش برای مهار اوضاع هستند.
به گفته منابع مذکور، تلاشهای گروندبرگ همچنین به توقف هرگونه تشدید تنش تا زمان اجرای توافق تبادل اسرا، که شامل آزادی بیش از ۱۶۵۰ اسیر از طرفهای مختلف است، بستگی دارد. انتظار میرفت تبادل اسرا این هفته انجام شود که طرف سعودی مانع شد.
منابع آگاه پیش از این از حضور دو هواپیمای سازمان ملل در فرودگاه صنعا، به عنوان بخشی از آمادگیهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای اجرای توافق تبادل امضا شده تحت نظارت سازمان ملل در اواسط ماه مه، خبر داده بودند. با این حال، هدف قرار گرفتن فرودگاه توسط عربستان سعودی میتواند اجرای این توافق را به خطر بیندازد.
در همین زمینه، پروفسور عبدالعزیز ابوطالب، مدیر اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک یمن، اظهار داشت: یمن با تصمیم و بیانیه نظامی خود، سه مسئله را حل کرده است: اول، نقض مداوم حریم هوایی یمن غیرقابل قبول است؛ دوم، محاصره باید پایان یابد؛ و سوم، یمن یک کشور مستقل در شکلدهی روابط بینالمللی خود است.
وی افزود: امروز رژیم سعودی از نظر نظامی و سیاسی با یک بحران استراتژیک روبرو است، زیرا دیگر قادر به تحمیل اراده خود بر حریم هوایی یمن نیست و به دلیل ادامه محاصره، در سطح بینالمللی محکوم شده است. همچنین عربستان که در جنگ منطقهای اخیر به دلیل میزبانی از پایگاههای آمریکا ضربات قابل توجهی از ایران دریافت کرد دیگر نمیتواند متکی به حمایتهای ایالات متحده باشد.
این تحلیلگر یمنی خاطرنشان کرد: در این وضعیت، رژیم سعودی با دو گزینه روبرو است: یا با یک راهحل سیاسی جامع مبتنی بر اجرای آنچه در نقشه راه ۲۰۲۳ توافق شده است، موافقت کند که شامل لغو محاصره، بازگشایی فرودگاه بینالمللی صنعا، پرداخت حقوق کارمندان، آزادی اسرا و بازداشتشدگان و آغاز مرحله بازسازی است، یا ماجراجویی نظامی و ادامه محاصره که گزینهای پرخطر است.
وی در پایان تاکید کرد که عربستان اگر بخواهد گزینه دوم را انتخاب کند، با پاسخ قاطع نیروهای یمنی که منافع حیاتی عربستان را در دریا و خشکی هدف قرار میدهند، مواجه خواهد شد و ممکن است منطقه را وارد دور جدیدی از درگیری کند که نتایج آن اصلاً به نفع ریاض نخواهد بود؛ به ویژه در سایه کاهش تواناییهای آمریکا، افزایش قدرت محور مقاومت و ادامه بحران در تنگه هرمز.