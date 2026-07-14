کد خبر: 1368660
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

مراحل دریافت سند رسمی برای املاک قولنامه‌ای اعلام شد

مراحل دریافت سند رسمی برای املاک قولنامه‌ای اعلام شد سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشریح مراحل دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند خبر داد.

جوان آنلاین: اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح مراحل دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی گفت: افرادی که مالک خانه، مغازه، زمین کشاورزی یا سایر املاکی هستند که فاقد سند مالکیت رسمی است و آن را با اسناد عادی مانند قولنامه خریداری کرده‌اند، می‌توانند با طی مراحل قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: در صورتی که ملک فاقد سند مالکیت باشد یا دارای سند مالکیت مشاعی بوده و امکان دسترسی به سایر شرکای مشاع برای افراز یا تفکیک ملک وجود نداشته باشد، متقاضی باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه ملک اقدام کند.

قویدل افزود: همچنین لازم است مدارک و مستندات مالکیت از جمله قولنامه عادی، مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، گواهی حصر وراثت، سند مالکیت مشاعی و سایر اسناد مرتبط در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.

وی ادامه داد: پس از آن، متقاضی باید با مراجعه به سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، نقشه ملک و تصاویر برابر با اصل مدارک مالکیتی را بارگذاری و ثبت‌نام خود را تکمیل کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: فرم تکمیل‌شده ثبت‌نام به همراه کپی برابر با اصل مدارک مالکیتی باید از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارسال شود.

وی بیان کرد: اطلاع‌رسانی مراحل بعدی از جمله ارجاع پرونده به کارشناس، صدور رأی هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، پرداخت هزینه انتشار آگهی و سایر اقدامات ثبتی از طریق پیامک و به شماره همراه ثبت‌شده در سامانه انجام می‌شود.

قویدل خاطرنشان کرد: پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، انجام تشریفات قانونی، صدور رأی هیأت و در صورت عدم اعتراض به رأی در مهلت مقرر، سند مالکیت رسمی ملک صادر خواهد شد.

برچسب ها: سند رسمی ، سندرسمی ، سند تحول
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