بلومبرگ: تردد در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است

جوان آنلاین: خبرگزاری بلومبرگ و بر اساس دادههای سیستمهای ردیابی کشتیها، تردد شناورها در تنگه هرمز از ساعات اولیه بامداد امروز (سهشنبه) تقریباً به حالت تعلیق درآمده و این آبراه استراتژیک با کاهش چشمگیر تردد مواجه شده است.
ساعاتی پیش ارتش آمریکا بار دیگر، با تحریک شناورها تلاش کرد تعدادی از آنها را از مسیر غیر قانونی عمان در تنگه هرمز عبور دهد که دو فروند سوپر نفت کش متخلف که فریب آمریکا را خوردند و با خاموش کردن سامانههای ناوبری و بی توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز کشتی رانی در این مسیر را به مخاطره افکنده و عبور از مسیر مینگذاری شده را ترجیح دادند، مورد اصابت واقع شده و از کار افتادند.
نیروی دریایی سپاه هم با صدور بیانیهای در این خصوص اعلام کرد که همکاری با دشمن متجاوز که از هزاران کیلومتر دورتر آمده تا حقوق مردم منطقه را تضییع کند و عبور از مسیر مینگذاری شده جز پشیمانی، خسارت و تاخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران انرژی در جهان نتیجهای ندارد.
روز یکشنبه تنها ۱۴ شناور از تنگه هرمز عبور کردند که نیمی از آنها شناورهای با پرچم ایران بودند که بیشترشان از مسیر ایران عبور کردند و این پایینترین میزان تردد روزانه از یک ماه پیش تاکنون در این آبراه بوده است.
این وقفه تقریبا کامل در یکی از شلوغترین گلوگاههای انرژی جهان، زنگ هشدار جدی برای بازارهای نفت به شمار میرود. تنگه هرمز مسیر عبور حدود یک پنجم نفت خام جهان است و هرگونه اختلال در آن میتواند به شوک قیمتی و نوسانات شدید در بازارهای انرژی دامن بزند.
طی روزهای گذشته هزینه بیمه نفتکشها، زمان حملونقل و در نهایت قیمت نفت هم بالا رفته است.