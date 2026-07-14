خرج میلیون دلاری عملیات فریب آمریکا روی دست امارات

سنتکام می‌گوید که تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها باز است، اما امارات از ایران خواهش می‌کند، این تنگه را باز کند.

جوان آنلاین: از ایران می‌خواهیم تنگه هرمز را به طور کامل و بی‌قید و شرط باز کند». این بخشی از بیانیه شب گذشته وزارت خارجه امارات است.

خواهش ابوظبی در بیانه وزارت خارجه امارات به دنبال انفجار در ۲ نفتکش اماراتی واقع در جنوب تنگه هرمز شکل گرفت، درست چند ساعت بعد از این‌که سنتکام گفته بود، «تنگه هرمز برای همه کشتی‌هایی که به دنبال عبور قانونی هستند، باز است».

۲ سوپر نفتکش اماراتی‌ها که شب گذشته هدف قرار گرفت، مجموعا توان حمل نزدیک به ۵ میلیون بشکه نفت دارند، این کشتی‌ها دقیقا در مسیری مورد هدف قرار گرفتند که پیش از این ایران نسبت به ناامنی آن هشدار داده بود. تنها ارزش این نفتکش‌ها منهای هزینه نفت آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.