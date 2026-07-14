رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع حمل و نقل عمومی به ویژه طرح رایگان شدن آن، لایحه حمایت از معیشت شهروندان در پی حملات صهیونیستی - آمریکایی و گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی برای سال مالی ۱۴۰۴ امروز در شورا با حضور شهردار تهران بررسی می‌شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز سه شنبه در حاشیه چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز موضوعی در رابطه با حمل و نقل عمومی با حضور شهردار تهران بررسی می‌شود اظهار کرد: لایحه حمایت از معیشت شهروندان در پی حملات صهیونیستی- آمریکایی نیز در دستور قرار دارد همچنین گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد. طرح خوبی در راستای رعایت پدافند غیرعامل در فضاهای زیرسطحی تهیه شده که امروز بررسی می‌شود.

وی در رابطه با آگهی استخدام در بانک شهر و دریافت هزینه از افراد برای ثبت‌نام، یادآور شد: بنده در جریان استخدام بودم اما از هزینه اطلاعی نداشتم البته ارتباطی به شورا ندارد و این بانک رسمی است و بر اساس قوانین خود پیش‌ می‌رود. اگر قانون اجازه می‌دهد مشکلی ندارد اما اگر قانونی نیست باید بررسی شود.

چمران گفت: اگر کشمکش وجود نداشته باشد امروز بحث حمل و نقل عمومی رایگان تمام می‌شود موضوع استمرار رایگان بودن نیست بلکه بحث بر گسترش چتر حمایتی از اقشار نیازمند است.‌ پیشنهاد بنده این است که دو یا سه قشر را به موارد قبلی اضافه کنیم و مسئله خاتمه یابد.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهدای ما زیاد اما معابر برای نامگذاری کم است گفت: اعلام کردیم که فلسفه نامگذاری را تغییر دهیم برای نامگذاری معبر به نام رهبر شهید تدابیری اندیشیده شده اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع هماهنگی‌ها با دفتر مقام معظم رهبری انجام نشده بود که صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه رهبر شهید از طرح‌های عمرانی بازدید نمی کردند، گفت: بوستان ولایت به دلیل علاقه شدید رهبر شهید به فضای سبز مورد بازدید قرار گرفت. بوستان یاس فاطمی نیز دیگر پروژه‌ای بود که ایشان روز اول فروردین از آن بازدید کردند و در آن زمان قول داده شد که بوستان ظرف ۱۵ روز آماده شود که این وعده عملیاتی شد.

چمران با اشاره به بازدید رهبر شهید از وضعیت کوه‌های شمال تهران، خاطرنشان کرد: توصیه‌های ایشان مبنی بر توسعه فضای سبز و جلوگیری از کوه‌خواری و زمین‌خواری بود.

وی یادآور شد: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای شوراها و شهرداری‌ها توسط شورای شهر مشهد جمع آوری شده و به شورای تهران هم ارائه شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مباحث مطرح شده در رابطه با وضعیت درآمدهای پایدار در دوره ششم مدیریت شهری گفت: این بحث طولانی است و بنده بی سند و مدرک در مورد آن صحبت نمی‌کنم اما می‌توانیم بگوییم که درصد درآمدهای پایدار نسبت به قبل افزایش یافته است. کمیسیون ماده پنج شرایط دیگری دارد و شهرداری‌ها پروژه‌های خود را ارائه می‌دهند و این کمیسیون این طرح‌ها را تایید می‌کند.

وی در مورد قطعی برق و با بیان اینکه ما یکبار وزیر نیرو را به شورا دعوت کردیم که فرصت برای حضور فراهم نشد، تصریح کرد: پس از آن وزارت نیرو با شهرداری تهران تفاهماتی داشت اما موضوعی پیش نیامد که نیاز به حضور وزیر در شورا داشته باشد. در مورد وضعیت برق ابتدا باید دید چند نقطه تاسیسات برق را مورد اصابت قرار داده‌اند سپس در مورد آن سوال کنید.