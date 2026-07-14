جوان آنلاین: امروز (سهشنبه ۲۳ تیر ماه)، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس دوازدهم در اجلاسیه سوم برگزار شد. این انتخابات با توجه به شرایط جنگی کشور، به صورت الکترونیکی برگزار شد.
اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس دوازدهم در اجلاسیه سوم به شرح زیر است:
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
رئیس: علیرضا منادی سفیدان
نواب رئیس: سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی
سخنگو: عمران عباسی
دبیران: رمضان رحیمی و فاطمه جراره
کمیسیون اقتصادی
رئیس: سید شمسالدین حسینی
نواب رئیس: مهدی طغیانی و میثم ظهوریان
سخنگو: فتحالله توسلی
دبیران: غلامحسین زارعی و هادی محمدپور
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
رئیس: ابراهیم عزیزی
نواب رئیس: عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم
سخنگو: حسن قشقاوی
دبیران: بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده
کمیسیون اجتماعی
رئیس: علی باباییکارنامی
نواب رئیس: علی جعفریآذر و شاهرخ رامین
سخنگو: فضلالله رنجبر
دبیران: رضا صدیقی و مسلم صالحی
کمیسیون انرژی
رئیس: موسی احمدی
نواب رئیس: فرهاد شهرکی و محمد کعب عمیر
سخنگو: رضا سپهوند
دبیران: امید کریمیان و عبدالحسین همتی
کمیسیون آییننامه داخلی مجلس
رئیس: محمد مهدی مفتح
نواب رئیس: مهدی طغیانی و علی خضریان
سخنگو: محسن زنگنه
دبیران: احد آزادیخواه و محمدتقی نقدعلی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
رئیس: محمد صالح جوکار
نواب رئیس: رستگار یوسفی و قاسم روانبخش
سخنگو: ولیالله بیاتی
دبیران: محمد بیات و سید روح الله موسوی