جوان آنلاین: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ما با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دولت است و با هر متحدی که میتوانیم برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری کنیم، دیوان کیفری بینالمللی را منحل خواهیم کرد و در صورت لزوم آجر به آجر آن را بر خواهیم چید!
وی دیوان کیفری بینالمللی را متهم کرد که توسط شبکهای قدرتمند از سازمانهای غیردولتی چپگرا و دولتهای جهان سوم که بر اساس دشمنی خود نسبت به آمریکا متحد شدهاند، حمایت و اداره میشود. این دیوان نه با گلوله یا موشک، بلکه با قدرت به اصطلاح قانون بینالمللی علیه واشنگتن جنگ به راه انداخته است.
روبیو همچنین گفت که اتهامات نهادهای خارجی مبنی بر اینکه اخراج مهاجران به السالوادور و حملات دریایی مرگبار آمریکا علیه به اصطلاح قاچاقچیان مواد مخدر نقض قوانین بینالمللی است درست نیست.
او همچنین درخواست یک سازمان از دیوان کیفری را در خصوص اجرای تحقیق در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط آمریکا علیه ایران را رد کرد.
نارضایتی آمریکا از دیوان مذکور به دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برمیگردد، زمانی که این نهاد قانونی به دلیل تلاش برای تحقیق در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان مورد هجمه قرار گرفت.
در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ مجموعهای از تحریمها علیه مقامات دیوان به دلیل تلاشهایشان برای تحقیق در مورد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال شد.