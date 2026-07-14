جوان آنلاین: منابع لبنانی از انفجار در منطقه «صافیتا» در حومه جنوبی شهرک «یحمرالشقیف» در نتیجه حملات ارتش صهیونیستی خبر دادند؛ انفجاری که باعث ایجاد شکاف و ترک بزرگی در یک رشته‌کوه و در نتیجه شنیده‌شدن صدای مهیب در سراسر مناطق جنوبی شد.

منابع لبنانی بیان کردند که حملات دشمن اسرائیلی همچنین موجب انفجاری در شهرک «کفر تبنیت» شد که دومین انفجار از این نوع در کمتر از دو ساعت بود.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، همچنین نظامیان اسرائیلی سحرگاه امروز چند باب منزل مسکونی را در «مجدل زون» در شهر صور و «حداثا» در منطقه «بنت جبیل» منفجر کردند.

منابع لبنانی اعلام کردند که شهرک «بیوت السیاد» نیز سحرگاه امروز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفت.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.