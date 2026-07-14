جوان آنلاین: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب، افزود: سفیران کشورهای عضو مامور شدهاند این موضوع را پیگیری کنند و احتمال برگزاری نشستی فوقالعاده نیز وجود دارد.
کالاس دیروز (دوشنبه) پس از نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، در یک نشست خبری گفت کمیسیون اروپا بنا به درخواست شورای اروپا، گزینههایی را برای تشدید محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای اسرائیلی ارائه کرده است.
وی اظهار داشت: اقدام علیه تجارت با شهرکهای اسرائیلی بیشترین حمایت را از سوی کشورهای عضو به دست آورد. ما از سفیران خواستهایم این روند را پیش ببرند و احتمالا نشست فوقالعادهای نیز در این باره برگزار خواهد شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه این اقدامات، متوجه شهرکهای غیرقانونی است و نه خود رژیم اسرائیل، افزود: این گزینهها علیه شهرکهای غیرقانونی است که تحقق راهحل دو دولتی را تضعیف میکنند.
کالاس در ادامه گفت: پیشنهادهای کمیسیون اروپا، ممنوعیت کامل یا جزئی واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی، اعمال الزامات سختگیرانهتر برای صدور مجوز صادرات و همچنین احتمال استفاده از تعرفههای گمرکی را شامل میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر غیرقانونی بودن شهرکهای اسرائیلی بر اساس حقوق بینالملل اتفاق نظر دارند و سیاست کنونی اتحادیه مبنی بر تفکیک محصولات شهرکها از سایر کالاهای اسرائیلی، به دلیل اجرای ناهماهنگ، تاثیر چندانی بر کاهش مبادلات تجاری نداشته است.
کالاس همچنین گفت بر اساس یک نظر حقوقی، این اقدامات میتواند با رای اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد.