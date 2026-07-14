اتهام زنی آمریکا به ایران درباره یمن / روسیه ادعای واشنگتن را رد کرد

نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با اتهام زدن به ایران مدعی شد که یک هواپیما حامل متخصصان پهپادی و موشکی وارد صنعا شد اما نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این اتهامات گفت که این پرواز بشردوستانه بوده است.

جوان آنلاین: «تمی بروس» سفیر و معاون نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت در باره یمن با اتهام زدن به ایران مدعی شد: هدف از پرواز ۳ ژوئیه، انتقال نیروها از جمله کارشناسان حوزه پهپاد و موشک، برای حمایت از «تروریسم حوثی‌ها» (انصارالله یمن) بوده است.

این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد: «این نوع حمایت، حوثی‌ها را قادر می‌سازد تا مردم یمن را به وحشت بیندازند و آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آبراه‌های اطراف آن را تهدید کنند.»!

او با اشاره به قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت (۲۰۱۵) که تحریم تسلیحاتی هدفمند و همچنین اقدامات دیگری را اعمال می‌کند، مدعی شد: رهبران حوثی (انصارالله) به‌طور علنی از پرواز اخیر به‌عنوان «گریز موفقیت‌آمیز» از تلاش‌های بین‌المللی برای منزوی کردن آنها استقبال کرده‌اند.

وی مدعی شد: «ایالات متحده در کنار شرکای خود در منطقه خلیج فارس و دولت یمن، در برابر تهدید تروریستی حوثی‌ها (انصارالله) که از سوی ایران حمایت می‌شود، ایستاده است.»

روسیه ادعای آمریکا را رد کرد

سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با رد این ادعاها گفت: پرواز سوم ژوئیه «هدفی کاملا بشردوستانه» داشته است .

خانم «آنا ام. اوستیگنیوا» سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفت که فرودگاه صنعا برای استان‌های پرجمعیت یمن از «اهمیت بالایی» برخوردار است.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود که این فرودگاه می‌تواند نقشی حیاتی در فراهم کردن پشتیبانی لجستیکی برای عملیات‌ بشردوستانه ایفا کند.

پاکستان

معاون نمایندگی پاکستان در سازمان ملل نیز در سخنانی گفت: پاکستان از مسیر صلح فراگیر و مبتنی بر رهبری یمنی‌ها حمایت می‌کند.

او با محکومیت حملات موشکی بالستیک علیه عربستان سعودی ، بر تعهد پاکستان نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن تاکید کرد.

وی تاکید کرد: «صلح جامع، فراگیر و پایدار تنها از طریق یک روند سیاسی که مالکیت آن در اختیار یمنی‌ها باشد، رهبری آن توسط یمنی‌ها انجام شود و با تسهیل سازمان ملل متحد پیش برود، قابل دستیابی است.»

سومالی

«محمد ربیع یوسف» نماینده سومالی، که به نمایندگی از لیبریا و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز سخن می‌گفت، در سخنانی خواستار کاهش تنش ها در یمن شد.

وی گفت: « هیچ اقدام خارجی که حاکمیت یمن را نقض کند یا خطر گسترش درگیری را به همراه داشته باشد، نباید تحمل شود.»

این دیپلمات سومالیایی تصریح کرد که جلوگیری از کشیده شدن یمن به درگیری‌های گسترده‌تر، امری ضروری است.

وی نسبت به حملات اخیر در نزدیکی بندر حدیده ابراز نگرانی کرد و از همه طرف‌ها خواست تنش‌ها را کاهش دهند و در روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل متحد مشارکت کنند.