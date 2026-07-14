آمریکا ۱۰ نهاد کوبایی را تحریم کرد

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افزایش فشار اقتصادی بر کوبا، وزارت گردشگری و ۹ نهاد دیگر این کشور را تحریم کرد.

جوان آنلاین: هدف از این اقدام هدف محدود کردن منابع اصلی درآمد دولت کوبا و افزایش فشار بر سازمان‌هایی است که واشنگتن آنها را به مشارکت در سرکوب مردم متهم می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این تحریم‌ها طبق یک فرمان اجرایی که در ماه مه امضا شد، اعمال شده‌اند. این فرمان اجرایی به دولت آمریکا اجازه می‌دهد افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب در کوبا یا بخش‌های راهبردی اقتصادی مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا را تحریم کند.

بریگادهای واکنش سریع، شبه‌نظامیان نیروهای منطقه‌ای و انجمن مبارزان انقلاب کوبا از جمله نهادهایی هستند که تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته‌اند.

وزارت خارجه اعلام کرد که این سازمان‌ها بخشی از دستگاهی هستند که دولت کوبا برای نظارت، کنترل و سرکوب مخالفان از آن استفاده می‌کند. در نتیجه این تحریم‌ها، تمام اموال و منافع این نهادها که در ایالات متحده یا تحت کنترل شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی هستند، مسدود شده است.

پیش از این، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) در وزارت خزانه‌داری آمریکا میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و چهار تن از نزدیکان وی و پنج نهاد این کشور را تحریم کرد.

همچنین بر اساس کیفرخواستی که در یک دادگاه فدرال در میامی ایالت فلوریدا ارائه شده، رائول کاسترو رهبر سابق کوبا به یک فقره تلاش برای کشتن اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و ۲ فقره تخریب هواپیما در دهه ۱۹۹۰ متهم شده است.

آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا، محاصره و تحریم‌های شدید اقتصادی علیه این جزیره را حفظ کرده است؛ تحریم‌هایی که بیش از ۶ دهه ادامه داشته است.