جوان آنلاین: این نظرسنجی همزمان با تشدید درگیری و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محاصره دریایی علیه ایران انجام شد. این نظرسنجی سه روزه، یکشنبه به پایان رسید و نتایج آن بامداد سه‌شنبه منتشر شد.

بر اساس این گزارش، ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی گفتند که فکر می‌کنند مداخله نظامی آمریکا علیه ایران «برای مدتی ادامه خواهد یافت و ۱۸ درصد گفتند که به نظر آن، این جنگ «به سرعت زیاد و طی چند هفته پایان خواهد یافت.»

این در حالی است که حدود ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز از تجاوز نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند.

این نظرسنجی با حضور یک هزار و ۱۹ بزرگسال آمریکایی انجام شد و حدود چهار درصد حاشیه خطا دارد.

رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال در پی ناکامی در دستیابی به زیاده‌خواهی‌های خود مدعی بازگرداندن محاصره دریایی ایران شد و مدعی شد: آمریکا در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حمل‌ونقل تمامی محموله‌های عبوری را دریافت خواهد کرد. روند ایجاد این سازوکار نیز بلافاصله آغاز می‌شود.

به دنبال آن، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که محاصره دریایی و ممانعت از رفت‌وآمد به بنادر ایران از ساعت ۴ بعدازظهر سه شنبه، ۲۳ تیرماه (برابر با ۱۴ ژوئیه) به وقت شرق ایالات متحده از سر گرفته خواهد شد.

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد: نمی‌گذاریم آمریکا در تنگه هرمز دخالت کند. ایران با هرگونه ایجاد اختلال یا ناامنی در عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفت‌کش از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیرهای تعیین‌شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.