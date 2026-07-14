جوان آنلاین: این عضو مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من به دلیل رفتارهای مکرر قابل استیضاح طرح استیضاح پیت هگست را ارائه دادم.
این نماینده کنگره آمریکا افزود: از حملات فراقضایی به قایقها در کارائیب گرفته تا بمباران مدرسهای در میناب ایران که در آن بیش از ۱۰۰ کودک به قتل رسیدند، او بر جنایات جنگی نظارت داشته است. هگست را استیضاح کنید.
در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، همانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف کشورمان و از جمله تهران حمله کردند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند و در حمله وحشیانه صهیونیستها به مدرسه ابتدایی دخترانه «شجره طیبه» میناب استان هرمزگان، ۱۶۸ نفر از جمله دانشآموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانشآموزان شهید و ۹۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
سیانان هفته گذشته در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که فرماندهان ارشد ارتش آمریکا هشدارها در مورد قدیمی بودن اطلاعات پیش از آغاز حملهای که منجر به تهاجم مرگبار به مدرسه «شجره طیبه» میناب شد را نادیده گرفته بودند.
گروهی متشکل از بیش از ۲۴ سناتور آمریکایی از جمله جک رید عضو ارشد دموکراتها در کمیته نیروهای مسلح سنا در نامهای به دولت این کشور درخواست کردند که تحقیقات ارتش درباره فاجعه میناب نهایی شده، کنگره از نتایج آن مطلع شده و طرحی برای جلوگیری از تکرار این فاجعه ارائه شود.