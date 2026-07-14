سناتور دموکرات: ادعای ترامپ برای ازسرگیری جنگ علیه ایران اساس قانونی ندارد

جوان آنلاین: این سناتور ایالت کالیفرنیا سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تحولات هفته اخیر ثابت میکند که چرا کنگره باید اختیارات جنگی خود را دوباره اعمال کند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: به ما قول داده شده بود که جنگ بعد از چند به پایان خواهد رسید. و اکنون در عرض چند روز، ما از یک توافق بد بین آمریکا و ایران به حملات بیشتر، یک محاصره دیگر و آشفتگی بیشتر رسیدهایم که فقط قیمتها را بالاتر میبرد.
شیف تاکید کرد: هرگونه ادعایی از سوی دولت ترامپ مبنی بر اینکه او ۶۰ روز دیگر برای اقدام بدون کنگره فرصت دارد، هیچ اساس قانونی ندارد.
وی نوشت: ما با انجام یک رایگیری جدید برای پایان دادن به این جنگ روشن میکنیم که کنگره بر خروج نیروها از منطقه اصرار دارد.
روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد: ترامپ جمعه بطور رسمی به کنگره اطلاع داده که درگیریها با ایران از سر گرفته شده است.
هر دو مجلس کنگره پیشتر رای داده بودند که رئیسجمهوری آمریکا را ملزم می کرد، جنگ را پایان دهد یا برای ادامه آن مجوز دریافت کند؛ با این حال، کاخ سفید همچنان استدلال میکند که ترامپ در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود بهعنوان فرمانده کل قوا اقدام میکند.