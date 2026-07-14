جوان آنلاین: عطوان در مطلبی در روزنامه رای الیوم آورده است: یکی از قویترین و دقیقترین توصیفها از وضعیت فروپاشی که رژیم اشغالگر اسرائیل این روزها تجربه میکند و احتمالاً در آیندهای قابل پیشبینی تشدید خواهد شد، توصیف «اسحاق بریک» نظامی بازنشسته اسرائیلی است. او گفته است: «وضعیت فعلی ما را به عنوان اسرائیلیها به یاد مسافران کشتی تایتانیک میاندازد که در عرشه آن غرق در خوردن، آشامیدن و رقصیدن بودند و احدی متوجه کوه یخ وحشتناکی که دقایقی قبل از برخورد فاجعهبار در مقابل آن قرار داشت، نشد».
عطوان نوشت: واقعیت فعلی این است که یک کوه غولپیکر به نام «محور مقاومت» به رهبری ایران وجود دارد که کوههای یخ کوچکتری را به وجود آورده است که در مجموع قادر به تغییر نقشههای استراتژیک نه تنها در غرب آسیا بلکه در سراسر جهان هستند.
وی افزود: بله، ارتش اسرائیل، که سردمداران و شهرکنشینان آن زمانی به شکستناپذیری خود میبالیدند، شاهد فرسایش تواناییهای خود برای انجام مأموریتهای دفاعی و تهاجمی خود هستند. همانطور که خود ژنرال بریک اعتراف کرد، اسرائیل وارد مرحله فرسودگی شده است. این فرسایش ناشی از پایان دوران برتری قاطع آن است، به لطف ظهور سایر نیروهای عربی و اسلامی که دارای موشکهای بسیار پیشرفتهای هستند که رهگیری آنها دشوار است و پهپادهای انتحاری که قادر به رسیدن به اهداف خود، نفوذ به دفاع هوایی اسرائیل و کشتن و زخمی کردن تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی، چه در خودروهای زرهی و تانکها و چه در پادگانهایشان، هستند.
عطوان ادامه داد: دورانی که حملات هوایی اسرائیل میتوانست در عرض چند ساعت نبردها را تعیین کند، برای همیشه گذشته است. علاوه بر این، اعتبار قدرت نظامی آمریکا به عنوان محافظ رژیم اشغالگر، ضامن امنیت و طول عمر آن و تأمینکننده همه عناصر قدرت آن، به سرعت در آبهای تنگه هرمز و دریای عرب فرسایش یافته است.
وی نوشت: بسیاری از ما باید خدا را شکر کنیم که رژیم اشغالگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، را به فرستادن ناوهای هواپیمابر و کشتیهای جنگی خود و درگیر شدن در تجاوز متکبرانه علیه ایران ترغیب کرد، به این امید که نظام آن را سرنگون کند، رهبران آن را در ترورهای نمایشی از بین ببرد، برنامههای هستهای و موشکی آن را ریشهکن کند و آن را به تسلیم کامل وادار کند و پرچم سفید را بالا ببرد؛ اما عکس آن رخ داد. ترامپ، که با سلاحهای هستهای و کشتار جمعی تهدید میکرد، اکنون از ترس ترور خوابش نمی برد.
عطوان نوشت: اسرائیل تغییر نکرده است و فروپاشی شتابان آن نه به دلایل داخلی یا رقص مسافرانش روی عرشه کشتیاش، بلکه به این دلیل است که ما، یا برخی از ما به طور خاص، کسانی هستیم که تغییر کردهایم. ما ابزارهای قدرت را به دست آوردهایم.
این تحلیلگر آورده است: جنگ فعلی، پنجاه پایگاه آمریکایی در منطقه را مایه تمسخر و به باری استراتژیک تبدیل کرده است، پایگاههایی که نمیتوانند از خود محافظت کنند.
وی بیان کرد: وقتی نتانیاهو تهدیدهای خود مبنی بر بمباران ضاحیه جنوبی بیروت و بستن فرودگاه بیروت را از ترس و وحشت موشکهای ایران، حزبالله و انصارالله یمن، نادیده میگیرد، این قویترین نشانه از فروپاشی شتابان پیشبینی شده توسط اسحاق بریک ژنرال بازنشسته اسرائیلی، و نزدیک شدن «تایتانیک» اسرائیلی به کوه یخ عظیم مقاومت است.