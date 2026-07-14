کد خبر: 1368640
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: نشانه‌های روشن فروپاشی اسرائیل ظاهر شده است

عطوان: نشانه‌های روشن فروپاشی اسرائیل ظاهر شده است عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف عرب با اشاره به اظهارات یک نظامی بازنشسته رژیم اسرائیل مبنی بر نزدیک شدن به وضعیت فاجعه بار، گفت: روند فروپاشی اسرائیل سرعت گرفته است و همین اظهارات نشانه روشنی برای آن است.

جوان آنلاین: عطوان در مطلبی در روزنامه رای الیوم آورده است: یکی از قوی‌ترین و دقیق‌ترین توصیف‌ها از وضعیت فروپاشی که رژیم اشغالگر اسرائیل این روزها تجربه می‌کند و احتمالاً در آینده‌ای قابل پیش‌بینی تشدید خواهد شد، توصیف «اسحاق بریک» نظامی بازنشسته اسرائیلی است. او گفته است: «وضعیت فعلی ما را به عنوان اسرائیلی‌ها به یاد مسافران کشتی تایتانیک می‌اندازد که در عرشه آن غرق در خوردن، آشامیدن و رقصیدن بودند و احدی متوجه کوه یخ وحشتناکی که دقایقی قبل از برخورد فاجعه‌بار در مقابل آن قرار داشت، نشد».

عطوان نوشت: واقعیت فعلی این است که یک کوه غول‌پیکر به نام «محور مقاومت» به رهبری ایران وجود دارد که کوه‌های یخ کوچک‌تری را به وجود آورده است که در مجموع قادر به تغییر نقشه‌های استراتژیک نه تنها در غرب آسیا بلکه در سراسر جهان هستند.

وی افزود: بله، ارتش اسرائیل، که سردمداران و شهرک‌نشینان آن زمانی به شکست‌ناپذیری خود می‌بالیدند، شاهد فرسایش توانایی‌های خود برای انجام مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی خود هستند. همانطور که خود ژنرال بریک اعتراف کرد، اسرائیل وارد مرحله فرسودگی شده است. این فرسایش ناشی از پایان دوران برتری قاطع آن است، به لطف ظهور سایر نیروهای عربی و اسلامی که دارای موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که رهگیری آنها دشوار است و پهپادهای انتحاری که قادر به رسیدن به اهداف خود، نفوذ به دفاع هوایی اسرائیل و کشتن و زخمی کردن تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی، چه در خودروهای زرهی و تانک‌ها و چه در پادگان‌هایشان، هستند.

عطوان ادامه داد: دورانی که حملات هوایی اسرائیل می‌توانست در عرض چند ساعت نبردها را تعیین کند، برای همیشه گذشته است. علاوه بر این، اعتبار قدرت نظامی آمریکا به عنوان محافظ رژیم اشغالگر، ضامن امنیت و طول عمر آن و تأمین‌کننده همه عناصر قدرت آن، به سرعت در آب‌های تنگه هرمز و دریای عرب فرسایش یافته است.

وی نوشت: بسیاری از ما باید خدا را شکر کنیم که رژیم اشغالگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، را به فرستادن ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی خود و درگیر شدن در تجاوز متکبرانه علیه ایران ترغیب کرد، به این امید که نظام آن را سرنگون کند، رهبران آن را در ترورهای نمایشی از بین ببرد، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی آن را ریشه‌کن کند و آن را به تسلیم کامل وادار کند و پرچم سفید را بالا ببرد؛ اما عکس آن رخ داد. ترامپ، که با سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی تهدید می‌کرد، اکنون از ترس ترور خوابش نمی برد.

عطوان نوشت: اسرائیل تغییر نکرده است و فروپاشی شتابان آن نه به دلایل داخلی یا رقص مسافرانش روی عرشه کشتی‌اش، بلکه به این دلیل است که ما، یا برخی از ما به طور خاص، کسانی هستیم که تغییر کرده‌ایم. ما ابزارهای قدرت را به دست آورده‌ایم.

این تحلیلگر آورده است: جنگ فعلی، پنجاه پایگاه آمریکایی در منطقه را مایه تمسخر و به باری استراتژیک تبدیل کرده است، پایگاه‌هایی که نمی‌توانند از خود محافظت کنند.

وی بیان کرد: وقتی نتانیاهو تهدیدهای خود مبنی بر بمباران ضاحیه جنوبی بیروت و بستن فرودگاه بیروت را از ترس و وحشت موشک‌های ایران، حزب‌الله و انصارالله یمن، نادیده می‌گیرد، این قوی‌ترین نشانه از فروپاشی شتابان پیش‌بینی شده توسط اسحاق بریک ژنرال بازنشسته اسرائیلی، و نزدیک شدن «تایتانیک» اسرائیلی به کوه یخ عظیم مقاومت است.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار