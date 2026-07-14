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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
اقتصاد » اخبار کلی

بهای نفت به بالاترین سطح یک‌ ماهه رسید/ رشد اندک طلا پس از افت شدید

بهای نفت به بالاترین سطح یک‌ ماهه رسید/ رشد اندک طلا پس از افت شدید قیمت نفت امروز (سه‌شنبه) با تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش ابهام درباره جریان انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، نزدیک به ۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح چهار هفته اخیر رسید. همزمان، قیمت طلا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته، با تمرکز بازارها بر آمار تورم آمریکا و افزایش تنش‌های خاورمیانه، اندکی بهبود یافت.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت تا ساعت ۰۳:۳۰ (به وقت گرینویچ) با افزایش یک دلار و ۵۰ سنتی معادل ۱.۸ درصد به ۸۴ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا (WTI) نیز با رشد یک دلار و ۷۰ سنتی معادل ۲.۲ درصد، در سطح ۷۹ دلار و ۸۴ سنت معامله شد.

به گزارش ایرنا، هر دو شاخص نفتی در ابتدای معاملات بیش از ۲ دلار افزایش یافته بودند، اما بخشی از رشد خود را از دست دادند. نفت برنت در معاملات روز گذشته (دوشنبه) نیز ۹.۶ درصد افزایش یافته بود که بزرگ‌ترین رشد روزانه آن از مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت/خرداد ۱۳۹۹) محسوب می‌شود.

افزایش قیمت نفت پس از آن رخ داد که آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را اعمال کرد. داده‌های کشتیرانی نیز نشان داد که تعداد نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز در روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر کاهش یافته است.

تیم واتر تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه «کی‌سی‌ام ترید» (KCM Trade) گفت: تشدید اخیر تنش‌ها، از جمله بازگشت محاصره آمریکا و واکنش‌های ایران، به‌وضوح ریسک جدیدی را وارد بازار کرده است.

طلا در انتظار آمار تورم آمریکا افزایش یافت

در بازار فلزات گرانبها، هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۴۰ (به وقت گرینویچ) با رشد ۰.۵ درصدی به چهار هزار و ۲۱ دلار و ۶۲ سنت رسید و از پایین‌ترین سطح خود از اول ژوئیه فاصله گرفت. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه اوت نیز با افزایش ۰.۶ درصدی به چهار هزار و ۲۸ دلار رسید.

طلا در معاملات روز دوشنبه حدود ۳ درصد کاهش یافته بود؛ چرا که ادامه درگیری میان آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح یک‌ماهه شد. با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده، از بهبود قیمت این فلز حمایت کرد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با رشد ۰.۱ درصدی به ۵۷ دلار و ۷۰ سنت در هر اونس رسید. پلاتین با کاهش ۰.۱ درصدی در سطح یک‌هزار و ۶۰۳ دلار و ۷۲ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با افزایش ۱.۴ درصدی به یک‌هزار و ۲۶۴ دلار و ۶۱ سنت رسید.

سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه ژوئن (خرداد/تیر) آمریکا هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر تورم و سیاست پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) دریافت کنند. همچنین انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و نخستین شهادت نیم‌سالانه کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو آمریکا در کنگره، مورد توجه بازارها قرار دارد.

ایلیا اسپیواک رئیس بخش اقتصاد کلان جهانی در مؤسسه «تستی‌لایو» (Tastylive) اظهار داشت که بازارها به احتمال زیاد تمایلی به تصمیم‌گیری قاطع ندارند، زیرا مجموعه‌ای از ریسک‌های مهم پیش روی آنها قرار دارد؛ از شهادت وارش گرفته تا انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده، در کنار اخبار خاورمیانه.

کریستوفر والر عضو هیأت‌مدیره فدرال رزرو روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که داده‌های آینده نشان دهد تورم همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، در آینده نزدیک نیاز به افزایش نرخ بهره داشته باشد.

برچسب ها: نفت ، نفت خام ، نفت سبک 
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