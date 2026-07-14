گفتگوی وزیر خارجه سعودی با همتایان اوکراینی و ایتالیایی درباره تحولات منطقه

وزیر خارجه عربستان در گفت وگوی جداگانه با همتایان اوکراینی و ایتالیایی خود، روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای را بررسی کرد.

جوان آنلاین: «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه سعودی در تماس تلفنی «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین با وی، درباره روابط دوجانبه میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرد.

دو طرف همچنین درباره تحولات منطقه‌ای، تحولات بحران اوکراین و تعدادی دیگر از موضوعات مورد علاقه مشترک گفت وگو کردند.

بن فرحان همچنین در تماسی تلفنی با «آنتونیو تاجانی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا، روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دو طرف در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و اهمیت امنیت و آزادی دریانوردی و همچنین تلاش‌های بین‌المللی براساس طرح سازشکارانه موسوم به «دو دولتی» برای آنچه دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار برای فلسطین خواندند، گفت وگو کردند.