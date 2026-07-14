جوان آنلاین: نتایج جدیدترین نظرسنجی منتشر شده از سوی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی طی روز گذشته نشان می دهد که گادی آیزنکوت رئیس جزب یشار همچنان در برابر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم پیشتاز است.

در این گزارش آمده است که آیزنکوت ۴۳ درصد از آراء شرکت کنندگان در نظرسنجی را در اختیار دارد و در مقابل این آمار برای نتانیاهو به ۳۴ درصد می رسد.

این در حالی است که آمار حزب یشار در نظرسنجی ۲ روز گذشته به ۴۱ درصد می رسید.

همچنین حزب یشار در صورت برگزاری انتخابات ۲۴ کرسی و حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو ۲۲ کرسی را در اختیار خواهند داشت.