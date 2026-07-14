وحشت ترامپ از پهپادهای ایرانی

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست های مداخله جویانه و تهدیدآمیز خود علیه کشورهای مختلف گفت که اگر وجود پهپادهای ایرانی در خاک کوبا تأیید شود دست به اقداماتی علیه این کشور می زند.

وی اضافه کرد که آژانس های اطلاعاتی آمریکا در خصوص گزارش های منتشر شده در این باره تحقیق می کنند.

ترامپ گفت: اگر آنها پهپادهای ایرانی در اختیار داشته باشند و احتمالا دارند به سرعت به این موضوع واکنش نشان می دهیم و اجازه نمی دهیم که این موضوع محقق شود.

این سخنان ترامپ گرچه بیانگر اوج مداخلات آمریکا در امور داخلی و نظامی کشورهای دیگر است اما از سوی دیگر نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا تا چه حد از پهپادهای ایرانی که ضربات قابل توجهی به تأسیسات نظامی این کشور در منطقه وارد آورده اند می ترسد.