یمن: حمله عربستان به فرودگاه صنعا ادامه تجاوز مستمر ریاض است

وزارت امورخارجه یمن در نامه ای به جامعه جهانی نسبت به حمله عربستان به فرودگاه بین المللی، مراتب اعتراض خود را بیان کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه دولت یمن مورد حمایت انصارالله در صنعا در نامه ای به جامعه جهانی اعلام کرد حمله حکومت سعودی به فرودگاه صنعا ادامه تجاوز مستمر این حکومت علیه یمن است و حکومت ریاض مسئول این تجاوز و تمامی پیامدهای آن خواهد بود.

وزارت امور خارجه دولت صنعا در این نامه همچنین بر قطعیت پاسخ به تجاوز سعودی و رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا تأکید کرد.

انجمن علمای یمن حمله عربستان به فرودگاه صنعا را محکوم کرد

همچنین انجمن علمای یمن حمله عربستان به فرودگاه صنعا را محکوم کرد.

این نهاد اعلام کرد که حمله ائتلاف عربستان به فرودگاه صنعا «اقدام تجاوزکارانه جدید علیه ملت یمن، نقض آشکار حریم هوایی این کشور و تعرض به استقلال آن» است.

انجمن علمای یمن همچنین تأکید کرد که رهبران انقلابی این کشور حق دارند تصمیمات قاطعی را اتخاذ کننند که بازدارنده متجاوز، تنبیه‌کننده سرکش، دفع‌کننده شر جنایتکار و درهم‌شکننده محاصره ظالمانه آنها باشد.