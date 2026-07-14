ادعای سنتکام درباره پایان تجاوز ۵ ساعته علیه ایران

جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) با انتشار بیانیهای مدعی شد که آخرین موج از حملات خود علیه ایران را به پایان رسانده است.
به گزارش مهر، در بیانیه سنتکام ادعا شده است که نیروهای آمریکایی در جریان این عملیات پنجساعته، اهداف نظامی را در سراسر ایران از جمله در مناطق بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، بوموسی و بندرعباس هدف قرار دادهاند.
بر اساس ادعای فرماندهی مرکزی آمریکا، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران در حمله به کشتیرانی تجاری انجام شده است.
سنتکام همچنین مدعی شد که در این عملیات از تسلیحات و مهمات دقیق علیه سامانههای دفاع ساحلی، سایتهای موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی ایران استفاده کرده است.
سنتکام در پایان بیانیه خود با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه مدعی شد که در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و نیروهای آمریکایی در حالت آمادهباش و آماده پاسخگویی باقی خواهند ماند.