برزیل: مخالف حمله آمریکا به ایران هستیم؛ ترامپ دزد دریایی است

جوان آنلاین: «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد که برزیل مخالف حمله آمریکا به ایران است.
وی تأکید کرد: حمله آمریکا به ایران را نمیپذیریم و هشدار میدهیم که هزینه جنگ مستقیماً بر قیمت مواد غذایی اساسی تأثیر میگذارد.
رئیسجمهور برزیل همچنین با انتقاد از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: ترامپ با اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، دست به دزدی دریایی میزند.
این اظهارات در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد: «تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه هایش جبران شود. به همین دلیل، ۲۰ درصد از ارزش تمام محمولههای عبوری بهعنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد.»