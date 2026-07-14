عربستان به صورت مشروط با پیوستن به «توافق ابراهیم» موافقت کرد

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هیوم مدعی شد که مقامهای سعودی به واشنگتن پیام دادهاند که آمادهاند بار دیگر موضوع پیوستن به توافقهای ابراهیم را بررسی کنند.
بر اساس این گزارش، عربستان دو شرط را برای پیوستن به این توافقها مطرح کرده که شامل: نخست، کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از قدرت و دوم، لغو اقدامات بزالل اسموتریچ، وزیر امور مالی تندروی کابینه نتانیاهو در کرانه باختری می شود.
اسرائیل هیوم مدعی شد این شروط از سوی سعودیها در چارچوب پیامهای منتقلشده به واشنگتن درباره آینده روند عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل مطرح شده است.