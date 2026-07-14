حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین، هدف موج دوم عملیات نصر ۲ قرار گرفتند.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین، هدف موج دوم عملیات نصر ۲ قرار گرفتند.

اطلاعیه شماره ۷ عملیات نصر ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت مجاهد و همیشه در صحنه ایران عزیز؛

ارتش کودک‌کش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز، اقدام به حمله هوایی به ایستگاه‌های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی کشور کرد.

در مرحله اول پاسخ تجاوز دشمن، رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه در موج دوم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا لثارات‌الحسین علیه‌السلام، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین را هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار دادند و در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

و ما النصر اِلا من عندالله العزیز الحکیم»

سپاه همچنین اعلام کرد رادار پاتریوت ، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram در حملات اخیر نیروهای دریایی و هوافضای سپاه منهدم شدند و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.