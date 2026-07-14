سپاه: دو فروند سوپر نفتکش متخلف فریب خورده، مورد اصابت واقع شدند

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت قهرمان و مومن ایران عزیز؛

فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه بر عهد خود در حفظ حقوق ملت ایران در تنگه هرمز تمام قد ایستاده‌اند.

ساعاتی پیش ارتش کودک کش آمریکا که از شکست های مکرر عبرت نگرفته است، با تحریک شناورها تلاش کرد تعدادی از آنها را از مسیر غیر قانونی عبور دهد. دو فروند سوپر نفت کش متخلف که فریب آمریکا را خوردند و با خاموش کردن سامانه های ناوبری و بی توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز کشتی رانی در این مسیر را به مخاطره افکنده و عبور از مسیر مین‌گذاری شده را ترجیح دادند، مورد اصابت واقع شده و از کار افتادند.

نیروی دریایی سپاه به همگان اعلام می کند همکاری با دشمن متجاوز که از هزاران کیلومتر دورتر آمده تا حقوق مردم منطقه را تضییع کند و عبور از مسیر مین‌گذاری شده جز پشیمانی، خسارت و تاخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران انرژی در جهان نتیجه ای ندارد.