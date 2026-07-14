وزیر خارجه عمان: جنگ اخیر، شکست سیاست انزوای ایران را ثابت کرد

وزیر امورخارجه عمان اعلام کرد جنگ علیه ایران میزان ناکارآمدی سیاست مهار را آشکار کرده و نظام امنیتی مبتنی بر مهار و انزوای ایران نتوانسته امنیت و ثبات را در منطقه تأمین کند.

جوان آنلاین: «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان در مقاله‌ای که قرار است متن کامل آن در روزنامه لوموند منتشر شود، نوشت: جنگ علیه ایران میزان غیرواقعی بودن سیاست مهار [تهران] را آشکار کرد.

وی افزود: جنگ اخیر در خلیج فارس ثابت کرد که نظام امنیتی‌ای که طی دهه‌ها بر پایه مهار و منزوی کردن ایران بنا شده بود، نتوانسته امنیت و ثبات را به ارمغان بیاورد.

البوسعیدی همچنین با ابراز نارضایتی درخصوص به راه افتادن جنگ در منطقه گفت: مردم عمان و کشورهای خلیج فارس امروز بهای جنگی را می‌پردازند که نباید رخ می‌داد.

وزیر امور خارجه عمان همه طرف های درگیر را مورد خطاب قرار داد و تأکید کرد: همه باید به جای تکرار اشتباهات گذشته، از آن‌ها درس بگیرند.

وی در ادامه گفت: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مسئولیتی مشترک است.

البوسعیدی افزود: عمان به دلیل مشرف بودن مشترک با ایران بر دو سوی تنگه هرمز، مسئولیتی ویژه در همکاری با ایران و جامعه بین‌المللی برای تضمین حرکت کشتیرانی بر عهده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: عمان مسئولیتی ویژه در همکاری با ایران و جامعه بین‌المللی برای ایجاد ترتیباتی دائمی برای جلوگیری از شروع دوباره بحران‌ها بر عهده دارد.