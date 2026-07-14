داریوش باقرجوان با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای ایام اربعین اظهار کرد : برنامهریزی برای این ایام از مدتها قبل آغاز شده است. استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منتهی به مرزهای اربعین، هر ساله علاوه بر خدماترسانی به مسافران استان، میزبان حجم قابل توجهی از تردد زائران سایر استانها نیز هست.
داریوش باقرجوان ، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای ایام اربعین اظهار کرد : برنامهریزی برای این ایام از مدتها قبل آغاز شده است.
وی افزود: مانند ایام نوروز، تابستان و دیگر مناسبتهای پرتردد، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی و محورهای مواصلاتی باید بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات باشند و موضوع ایمنی نیز بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز ادامه داد: در همین راستا قراردادهای متنوعی در زمینه بهسازی رویه آسفالت، نصب و بهسازی تابلوها و علائم، روشنایی و سایر اقدامات مرتبط با ایمنی راهها در حال اجراست تا در ایام اربعین تردد روان در محورهای مواصلاتی برقرار باشد.
باقرجوان با بیان اینکه بازدیدهای دورهای از مجتمعهای خدمات رفاهی و نحوه ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این اقدامات در حوزه زیرساخت، ایمنی راه و خدماترسانی انجام میشود.
وی درباره برنامهریزی برای ناوگان حملونقل عمومی نیز اظهار کرد: جلسات متعددی با تشکلهای صنفی بخش خصوصی حملونقل برگزار شده و هماهنگیهای لازم انجام گرفته است. بخشی از ناوگان فعال پایانههای مسافری در ایام اربعین براساس میزان تقاضای سالهای گذشته و با در نظر گرفتن ضریب رشد سفرها، به مرزهای اربعین اعزام خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز افزود: همچنین تعدادی اتوبوس فعال در سرویسدهی به کارخانهها، صنایع و واحدهای تولیدی شناسایی شدهاند که حدود ۱۲۰ دستگاه از این ناوگان نیز برای مشارکت در جابهجایی زائران اعلام آمادگی کردهاند و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی به ناوگان حملونقل عمومی استان اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری تأمین نیازهای ناوگان خاطر نشان کرد: موضوع تأمین روغن، لاستیک و سوخت مورد نیاز ناوگان در حال پیگیری است تا سوخت کافی برای فعالیت شبانهروزی ناوگان در ایام اربعین فراهم شود.
باقرجوان با بیان اینکه گرمای تابستان و شرایط سفر اربعین ضرورت ارائه خدمات مناسب را دوچندان میکند، افزود: خدمات باید بهموقع، با کیفیت و همراه با ایمنی مناسب ارائه شود.وی ادامه داد: برای فعالیت ناوگان در سه شیفت، علاوه بر رانندگان ثابت، تأمین رانندگان کمکی نیز در دستور کار قرار گرفته و تشکلهای رانندگان استان آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در پایان گفت: پیشفروش بلیت سفرهای اربعین همزمان با اعلام ستاد مرکزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهصورت یکپارچه در کشور و در استان البرز آغاز خواهد شد. همچنین برای سفرهای بازگشت از مرزهای اربعین نیز پیشفروش انجام میشود تا زائران بتوانند با برنامهریزی و در زمان مقرر به استان بازگردند.