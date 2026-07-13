جوان آنلاین: همزمان با تبادل آتش سنگین میان ایران و امریکا در حوالی تنگه هرمز، بابالمندب نیز به جنگ نزدیک شد و انصارالله پس از بمباران فرودگاه صنعا هنگام فرود هواپیمای ایرانی هشدار داد پاسخی به عربستان میدهد که هرگز فراموش نکند و «ما از اخلال در انرژی سخن نمیگوییم، از قطع کامل آن حرف میزنیم. منتظر نفت ۲۰۰ دلاری باشید». در تنگه هرمز سخنگوی ستاد قرارگاه خاتم پاسخ لفاظیهای ترامپ را با شدت داد و کشورهای حاشیه را نیز بینصیب از هشدار نگذاشت: «مسئولیت هرگونه ناامنی و گسترش درگیری در منطقه، برعهده امریکا و کشورهایی است که با ارتش این کشور همکاری میکنند». ایران پس از هدفقراردادن و درهمکوبیدن پایگاههای امریکا در منطقه از زبان سخنگوی سپاه هشدار آخر را به امریکا داد: «همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران امریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال میکشانیم»