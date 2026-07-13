جوان آنلاین: با حمله عصر دیروز عربستان به فرودگاه صنعا که انصارالله یمن آن را پایان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ خوانده، بحران در منطقه وارد فازی تازه شد. سخنگوی انصارالله گفته که با این کار «رژیم سعودی متوجه خواهد شد که گور خود را با دستانش کنده» و احتمالاً سرنوشت باب‌المندب نیز به تنگه هرمز گره خواهد خورد. هواپیمای ماهان‌ایر، حامل مقام‌های یمنی که به ایران سفر کرده بودند، عصر دیروز به‌جای صنعا در الحدیده فرود آمد، ولی جرقه گسترش بحران از تنگه هرمز به تنگه باب‌المندب زده شد. انصارالله توییت زده «پاسخ در راه است (الرد قادم)» و با فاصله‌ای کوتاه، چند قایق با نزدیک‌شدن به یک نفتکش در خلیج عدن، به سمت آن شلیک کردند.

یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۴۰ شرکت ماهان‌ایر، اوایل عصر دیروز یک هیئت یمنی را که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده بود، به صنعا برد، ولی جنگنده‌های سعودی همزمان با نزدیک‌شدن هواپیمای ایرانی، فرودگاه صنعا را بمباران کردند؛ اقدامی که مانع فرود هواپیمای ایرانی شد. هواپیمای ایرانی با تغییر مسیر به سمت فرودگاه الحدیده پرواز کرد، ولی جنگنده‌های سعودی برای جلوگیری از فرود آن، باند فرودگاه الحدیده را هم بمباران کردند، در حالی که هواپیمای ایرانی به هر طریق ممکن به سلامت فرود آمد، هیئت اعزامی وارد الحدیده شد و محاصره یمن با زور شکسته شد. عصر دیروز ویدئویی حدوداً دو دقیقه‌ای از داخل هواپیمای ماهان‌ایر منتشر شد که سرنشینان یمنی آن در آسمان یمن، در حال شعار علیه امریکا و اسرائیل هستند. ۱۰روز قبل هم، یک هواپیمای مسافربری ایرانی، برای اولین بار بعد از چند سال محاصره هوایی، به‌رغم ممانعت عربستان توانسته بود در فرودگاه صنعا فرود بیاید، ولی حمله دیروز سعودی‌ها که البته نیابتی‌های عربستان در دولت خوانده یمن به رهبری راشد العلیمی مسئولیت آن را به عهده گرفته‌اند، یک نقطه عطف بعد از آتش‌بس سال ۲۰۲۲ به حساب می‌آید.

حساب توییتری انصارالله در یک پاسخ اولیه اعلام کرد که «پاسخ در راه است (الرد قادم)» و ساعتی بعد هم، محمد الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن نوشت: «للصبر حدود (برای صبر هم حد و اندازه‌ای وجود دارد)». سخنگوی انصارالله در بیانیه‌ای مفصل اعلام کرد حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا «نقض آشکار حاکمیت یمن و تخلف بزرگ از توافق آتش‌بس ۲۰۲۲» است و تأکید کرد که این حمله نشان داد عربستان همچنان بازیگر اصلی محاصره یمن است. وی گفت: «رژیم سعودی متوجه خواهد شد که گور خود را با دستانش کنده است» و هشدار داد که پاسخ این تجاوز قطعی خواهد بود، زیرا دفاع از کشور «حق مشروع» مردم یمن است. همچنین وزارت خارجه دولت صنعا پایان دوره تنش‌زدایی با عربستان را اعلام کرد و در بیانیه‌ای، ریاض را مسئول کامل پیامد‌های بعدی دانست. در این بیانیه آمده است که عربستان خود را در «یک تنگنای بزرگ راهبردی» قرار داده و بهای سنگینی خواهد پرداخت.

«علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفته پاسخ ما به هدف‌قرارگرفتن فرودگاه صنعا، قدرتمند و تکان‌دهنده خواهد بود. محمد الفرح، عضو دیگر دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرده که پاسخ یمن «قاطع و مستقیم» خواهد بود و وزیر دفاع دولت صنعا هم هشدار داده که نیرو‌های یمنی با هرگونه نقض حریم هوایی کشور مقابله خواهند کرد. هنوز ساعتی از این تهدید نگذشته، منابع دریایی از نزدیک‌شدن شش قایق مسلح به یک نفتکش در خلیج عدن و تیراندازی به سمت آن خبر دادند؛ رخدادی که هرچند هنوز ابعاد آن به‌طور کامل روشن نشده، اما در کنار افزایش سطح هشدار امنیتی در فرودگاه‌های عربستان، نشانه‌ای از ورود بحران به مرحله‌ای تازه تلقی شد.

همزمانی جرقه بحران در یمن که با بمباران فرودگاه صنعا توسط جنگنده‌های سعودی کلید خورد، با تشدید رویارویی ایران و امریکا در تنگه هرمز، وضعیت بحرانی در منطقه را می‌تواند وارد فازی جدید کند. طی ماه‌های اخیر، پس از تثبیت ترتیبات جدید امنیتی در تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران درباره احتمال انتقال این الگو به باب‌المندب هشدار داده بودند، ولی دیروز سعودی‌ها با بمباران صنعا راه آن را باز کردند. مؤسسه واشینگتن چند هفته قبل هشدار داده بود که اگر درگیری ایران دوباره فعال شود، حوثی‌ها محتمل‌ترین ابزار فشار را در باب‌المندب و کشتیرانی دریای سرخ خواهند دید، نه صرفاً حملات موشکی زمینی. یک تحلیل جدید که ۲۹ژوئن ۲۰۲۶ در Arab Center منتشر شده، گفته که بعد از تحولات اخیر (هرمز)، بخش مهمی از صادرات نفت عربستان از مسیر ینبع در دریای سرخ انجام می‌شود؛ بنابراین اگر باب‌المندب ناامن شود، این بار فقط کشتیرانی جهانی آسیب نمی‌بیند، بلکه صادرات خود عربستان نیز مستقیماً هدف قرار می‌گیرد.