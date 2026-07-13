کد خبر: 1368601
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
یک نماینده مجلس:

عاملان شهادت قائد امت نباید احساس امنیت کنند

جوان آنلاین: تأکید بر انتقام از عاملان شهادت قائد امت، ضرورتی منطقی، حقوقی و عقلانی است و این مسئولیت تنها بر عهده ملت ایران نیست، بلکه آزادگان جهان نیز در آن نقش دارند. 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها در مجلس، در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهیدان جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم»، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن قدردانی از حضور گسترده ملت‌های ایران و عراق در مراسم تشییع قائد شهید امت، بر استمرار مسیر مقاومت و ضرورت تحقق انتقام از عاملان این جنایت تأکید کردند که این موضوع، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر و هویتی ایشان به تحولات منطقه است. 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نشان داده است که هویت خود را از فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) گرفته است. به همین دلیل نیز در مقاطع مختلف، هرگاه دشمنان تصور کرده‌اند با ترور، فشار و جنایت می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، نتیجه‌ای معکوس گرفته‌اند. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بر همین هویت حسینی و روحیه ایثار، مقاومت و ایستادگی تأکید دارد و نشان می‌دهد که این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت. 
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش مهم دیگری از این پیام، تأکید بر ضرورت انتقام از عاملان این جنایت‌های هولناک است؛ جنایت‌هایی که استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند. این انتقام صرفاً یک مطالبه احساسی نیست، بلکه ضرورتی منطقی، حقوقی و عقلانی محسوب می‌شود. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در برابر چنین جنایت‌هایی سکوت کند و اگر جنایتکاران احساس کنند هزینه‌ای برای اقدامات خود پرداخت نمی‌کنند، طبیعی است که دامنه اقدامات آنان گسترش خواهد یافت. 
جوکار با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از نکات بسیار مهم این پیام، تأکید بر نقش آزادگان جهان است. برداشت من این است که رهبر معظم انقلاب مسئولیت مقابله با ظلم را محدود به یک ملت یا یک جغرافیا نمی‌دانند. امروز در سراسر جهان انسان‌های آزاده‌ای حضور دارند که از جنایت‌های صورت‌گرفته به خشم آمده‌اند و هر کدام می‌توانند به سهم خود در مقابله با ظلم و جنایت نقش‌آفرین باشند. این نگاه، پیام مقاومت را از مرز‌های جغرافیایی فراتر می‌برد و آن را به یک مطالبه انسانی و جهانی تبدیل می‌کند. وی تصریح کرد: البته بدون تردید ملت قهرمان ایران در این مسیر پیشگام خواهند بود. مردم ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا همواره در صف نخست قرار دارند. همان‌گونه که در مراسم تشییع نیز با حضور گسترده خود وفاداری‌شان را به این آرمان‌ها نشان دادند، در تحقق مطالبه انتقام نیز پیشگام خواهند بود و اجازه نخواهند داد خون شهدا به فراموشی سپرده شود. 
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنایتکاران نباید احساس امنیت کنند، اظهار کرد: یکی از پیام‌های مهم رهبر معظم انقلاب این است که عاملان این جنایت‌ها نباید تصور کنند می‌توانند زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای داشته باشند. هنگامی که جنایتی با این ابعاد رخ می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی جهان و انسان‌های آزاده نسبت به آن واکنش نشان دهند و همین موضوع امنیت روانی و آرامش عاملان این اقدامات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هرگاه جنایتکاران با پاسخ مناسب مواجه نشده‌اند، دامنه اقدامات خود را گسترش داده‌اند. از این رو، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مستلزم آن است که عاملان و آمران این جنایت‌ها بدانند اقدامات آنان بدون هزینه نخواهد بود. این موضوع نه تنها از منظر سیاسی، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و اصول پذیرفته‌شده انسانی نیز قابل دفاع است. 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیام رهبر معظم انقلاب صرفاً واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه نقشه راه آینده جبهه مقاومت را نیز ترسیم کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: شهادت ، مجلس ، رهبر شهید انقلاب
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