منابع یمنی از برگزاری تجمعات قبیله‌ای مسلحانه و راهپیمایی‌های مردمی در چندین استان این کشور در محکومیت حمله عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعاء خبر دادند؛ شرکت‌کنندگان ضمن اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح یمن، خواستار پاسخ به این حمله شدند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، رسانه‌های یمنی گزارش دادند در پی حمله هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعاء، تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی در استان‌های حجه، ریمه، المحویت و إب برگزار شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش‌ها، قبایل شهرستان «المحابشه» در استان حجه با برگزاری یک گردهمایی قبیله‌ای مسلحانه، حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعاء را محکوم و از مواضع نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به این حمله حمایت کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع همچنین با اعلام حمایت از مواضع ایران در شکستن محاصره یمن، از آمادگی برای پیوستن به دوره‌های نظامی و افزایش سطح بسیج خبر دادند و اختیار کامل تصمیم‌گیری درباره پاسخ نظامی به تجاوزات و پایان محاصره را به رهبر جنبش انصارالله واگذار کردند.

همزمان در استان‌های ریمه، المحویت و إب نیز راهپیمایی‌های مردمی در محکومیت حمله رژیم سعودی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر حمایت از نیرو‌های مسلح یمن و آمادگی برای مقابله با تجاوزات تأکید کردند.

در همین راستا، سازمان بسیج عمومی یمن نیز مردم را به حضور در راهپیمایی گسترده‌ای در میدان السبعین صنعاء طی عصر امروز برای محکومیت حمله به فرودگاه صنعاء، حمایت از نیرو‌های مسلح و قدردانی از مواضع ایران در شکستن محاصره فراخواند.

این تجمعات پس از آن برگزار شد که عربستان سعودی در تلاشی ناکام برای جلوگیری از شکستن محاصره هوایی یمن اقدام به حمله به فرودگاه صنعاء کرد.

در همین راستا، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با محکوم کردن حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعاء، این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش دانست و تأکید کرد که این حمله بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.