جوان آنلاین: رئیسجمهور خودشیفته امریکا تمام توان خود را به کار گرفته تا از باتلاقی که در تنگه هرمز برای خود و متحدانش ایجاد کرده خارج شود، اما هرچه تقلا میکند، بیشتر در این باتلاق فرو میرود. در سوی مقابل، اما جمهوری اسلامی ایران با در دست گرفتن ابتکار عمل، صحنه تقابل را به میدانی برای اعمال اراده خود تبدیل کرده است. در حالی که امریکا با تشدید حملات و اقدامات ماجراجویانه تلاش میکند ایران را به عقبنشینی از مواضع قانونی خود وادار کند، پاسخهای متقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دامنه رویارویی را به پایگاهها و مراکز راهبردی امریکا در منطقه کشانده و معادلات میدانی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
در ادامه تجاوزهای امریکا، جنگندههای ارتش این کشور بامداد دیروز با حمله به اماکن نظامی، انتظامی، دکلهای مخابراتی، برخی تأسیسات آبرسانی و فرودگاهها در استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، مرکزی و اصفهان، بیش از ۲۵ نقطه را با بیش از ۸۰ اصابت هدف قرار دادند که در پی آن سه نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدند. بر اساس گزارشها، هدف از این حملات، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای وادار کردن تهران به امتیازدهی در دو موضوع تنگه هرمز و پرونده هستهای عنوان شده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران ضمن پاسخ به مراکز پشتیبانی ارتش امریکا و حمله به پایگاههای نظامی این کشور، تنگه هرمز را به طور کامل مسدود کرده، مذاکرات را متوقف ساخته، به شناورهای عبوری از این آبراه شلیک کرده و بانک اهداف امریکا در منطقه را به طور مستمر زیر آتش قرار داده است.
درهمکوبیدن مرکز فرماندهی پهپادی امریکا در بحرین
بر این اساس، روز گذشته و در ادامه عملیات مقابلهبهمثل، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش امریکا در بحرین را هدف قرار دادند. روابط عمومی سپاه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: رژیم امریکا که از زمان تأسیس تاکنون بخش عمدهای از عمر خود را در جنگ و تجاوز سپری کرده و از شکستهای اخیر در برابر رزمندگان اسلام نیز عبرت نگرفته است، همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه میدهد. در پاسخ به این اقدامات، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک ۸-P و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش امریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داده و درهمکوبیدند. سپاه در اطلاعیه تأکید کرد: عملیات مقابلهبهمثل تا توقف تجاوزهای امریکا ادامه خواهد داشت.
انهدام سامانه پاتریوت و رادار راهبردی امریکا در کویت
ساعاتی بعد، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه شماره ۳ از اجرای سومین مرحله عملیات مقابلهبهمثل خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزهای امریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت مستقر در پایگاه امریکایی علیسالم کویت و همچنین سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمدالجابر را به طور کامل منهدم کردند. در این اطلاعیه با تأکید بر ادامه عملیات مقابلهبهمثل آمده است: تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودککش از آن سوی دنیا به دخالتهای غیرقانونی خود در این آبراه راهبردی ادامه دهد.
پایگاه موشکهای زمینبهزمین امریکا هدف قرار گرفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری از انهدام پایگاه موشکهای زمینبهزمین ارتش امریکا در کویت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: رزمندگان نیروی زمینی سپاه در چهارمین مرحله عملیات مقابلهبهمثل، پایگاه موشکهای زمینبهزمین ارتش امریکا را هدف قرار داده و دو سکوی موشکی «هایمارس» به همراه زاغههای مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند.
تأسیسات امریکا در بحرین و عمان زیر آتش
در ادامه سلسله عملیاتهای مقابلهبهمثل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه شماره ۵ از هدف قرار گرفتن تأسیسات و زیرساختهای ارتش امریکا در بحرین و همچنین انهدام رادارهای راهبردی این کشور در عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: عملیات قاطع و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش امریکا را در شرایط استیصال قرار داده و در حالی که متجاوزان امریکایی در آخرین حملات خود حتی یک پمپ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر را هدف قرار دادهاند، بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را آشکار ساختهاند. روابط عمومی سپاه در ادامه اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی سپاه، علاوه بر هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساختهای ارتش امریکا در منطقه جفیر بحرین که آتش ناشی از اصابتها همچنان زبانه میکشد، در پنجمین مرحله عملیات مقابلهبهمثل با اجرای حملات موشکی و پهپادی، رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری مستقر در پادشاهی عمان را نیز مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: تنها راه بازگشایی تنگه هرمز برای تردد شناورها، پایان یافتن مداخلات ارتش امریکا در این آبراه و احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی است. سپاه همچنین هشدار داد: ادامه این مداخلات، پیامدهای گستردهتری برای بازار جهانی نفت و گاز به همراه خواهد داشت.
تداوم حملات پهپادی ارتش به مواضع امریکا
در ادامه پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش نیز از اجرای دور تازهای از حملات پهپادی علیه مواضع ارتش امریکا در منطقه خبر داد. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش، در پاسخ به تکرار حملات امریکا علیه کشور، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران محل استقرار نیروهای امریکایی، سامانههای پدافندی و موشکی، جانپناهها و سولههای پشتیبانی ارتش امریکا در کویت را هدف حملات انهدامی قرار دادند. در این اطلاعیه با محکوم کردن حملات امریکا به مراکز نظامی، زیرساختهای غیرنظامی و مردم، بر ادامه دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده و آمده است: نیروهای مسلح با تمام توان به مقابله با هرگونه تجاوز ادامه خواهند داد. همزمان با ادامه درگیریها، ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن در آسمان بندرعباس خبر داد. بر اساس اطلاعیه ارتش، این پهپاد پس از رهگیری توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، با شلیک موفق سامانه موشکی زمینبههوای نیروی پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
تعلیق فعالیت فرودگاه امان و دود بر فراز پایگاههای امریکا
همزمان با گسترش دامنه پاسخهای ایران، برخی گزارشها از تعلیق فعالیت فرودگاه امان اردن در پی حملات موشکی ایران حکایت دارد. در فضای مجازی نیز ویدئوهایی از برخاستن ستونهای دود از محدوده ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در بحرین منتشر شده است. تصاویر منتشرشده همچنین دود ناشی از هدف قرار گرفتن مراکز تعمیرات اساسی بالگردها، آشیانه هواپیماهای گشت دریایی ۸-P و مراکز فرماندهی پهپادی امریکا در بحرین را نشان میدهد. گزارشهای منتشرشده حاکی است: پس از حملات موشکی ایران که به وقوع آتشسوزی در چندین نقطه انجامید، دود غلیظ بر فراز پایگاههای نظامی و داراییهای راهبردی امریکا در بحرین به هوا برخاسته است.
تحولات اخیر نشان میدهد امریکا با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به عقبنشینی در دو پرونده تنگه هرمز و هستهای، مسیر تشدید فشارهای نظامی را برگزیده است، اما روند رخدادهای میدانی ـ آنگونه که در اطلاعیههای رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منعکس شده ـ حاکی از آن است که این راهبرد نهتنها به تغییر رفتار ایران منجر نشده، بلکه دامنه رویارویی را به مراکز حساس و پایگاههای نظامی امریکا در منطقه کشانده است. در این چارچوب، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، انتقال ابتکار عمل از واشینگتن به تهران است. در حالی که امریکا تلاش میکند با افزایش فشار نظامی، ایران را پای میز امتیازدهی بازگرداند، پاسخهای متوالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از حمله به مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، رادارهای راهبردی و پایگاههای موشکی گرفته تا استمرار عملیات پهپادی، نشان میدهد معادله مورد نظر واشینگتن با چالش جدی روبهرو شده است.
نمای نزدیک
نمیگذاریم امریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نمیگذاریم امریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند، گفت:مسئولیت همه ناامنیها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه امریکا و کشورهایی است که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری میکنند. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) اضافه کرد: ماجراجوییها و شرارتهای مکرر امریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بینالمللی و عبور و مرور کشتیهای نفتکش و تجاری را بهطور جدی به مخاطره انداخته است و متأسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده، خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، افزایش یابد. بر این اساس اعلام میگردد: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به امریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن امریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروی مسلح با شدت برخورد مینمایند و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعا میباشد. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: به سران کشورهای منطقه، هشدار داده میشود که هرگونه همکاری با امریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور، به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعلههای آتش جنگ، دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) گفت: مسئولیت همه ناامنیها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه امریکا و کشورهایی میباشد که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری میکنند.