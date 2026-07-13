کد خبر: 1368598
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

تأکید روسیه بر ادامه اجرای نیروگاه حرارتی سیریک

تأکید روسیه بر ادامه اجرای نیروگاه حرارتی سیریک وزیر انرژی فدراسیون روسیه از تأکید روسیه بر ادامه اجرای نیروگاه حرارتی سیریک خبر داد.

جوان آنلاین: وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر انرژی فدراسیون روسیه در دیداری مشترک، ضمن بررسی روند اجرای نقشه راه همکاری‌های برقی دو کشور، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه اتصال شبکه‌های برق، انتقال فناوری، صادرات و واردات تجهیزات، احداث نیروگاه سیریک و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی تأکید کردند.

به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه، ظهر امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، توسعه همکاری‌ها در بخش انرژی، به‌ویژه در چارچوب توافقات «نقشه راه» همکاری‌های برقی دو کشور و همچنین بررسی جزئیات همکاری در زمینه صادرات و واردات تجهیزات، به‌ویژه تجهیزات صنعت برق، از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو بود.

همچنین با توجه به نتایج مطالعات اقتصادی انجام‌شده از سوی شرکت «موننکو» در سال ۲۰۱۹، شرایط اقتصادی و سیاسی اجرای پروژه اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان و ضرورت تشکیل کارگروه سه‌جانبه میان وزرای انرژی سه کشور مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت فراهم بودن شرایط، امکان انتقال ظرفیت محدودی از برق جنوب روسیه، به‌ویژه در فصل تابستان، فراهم شود.

در راستای اجرای نقشه راه همکاری‌های علمی و فنی در حوزه برق نیز بر انتقال فناوری توربین‌های گازی، بومی‌سازی تولید قطعات، اجرای خطوط انتقال ۷۶۵ کیلوولت، هوشمندسازی شبکه برق، تأمین تجهیزات فشارقوی، توسعه پروژه‌های برق‌آبی با هدف تولید مشترک و راه‌اندازی بازار کربن برای مدیریت تغییرات اقلیمی تأکید شد.

عباس علی‌آبادی در این دیدار ضمن قدردانی از حضور و همراهی وزیر انرژی روسیه در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اهمیت این نشست از آن جهت است که ایران و روسیه همکاری‌های گسترده و راهبردی در حوزه اتصال الکتریکی، تأمین تجهیزات صنعت برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های متعارف دارند.

وی افزود: در خصوص نیروگاه مشترک سیریک مقرر شد همکاری میان شرکت‌های مسئول اجرای این پروژه ادامه یابد و دو دولت نیز از تداوم این همکاری حمایت کنند تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

وزیر نیرو، تشکیل کارگروه مشترک ایران و روسیه را از مهم‌ترین دستاورد‌های این نشست برشمرد و گفت: این کارگروه زمینه‌ساز پیشبرد پروژه‌های مشترک، از جمله اتصال شبکه برق دو کشور خواهد بود.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه ذخیره‌سازی انرژی تصریح کرد: در گذشته ذخیره انرژی عمدتاً از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی انجام می‌شد، اما امروز توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز در مقیاس‌های مختلف، از خانگی تا صنعتی، در دستور کار قرار گرفته و همکاری‌های ایران و روسیه در این حوزه نیز ادامه خواهد یافت.

وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه این دیدار با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و پروژه‌های انتقال انرژی، از توافق دو طرف برای تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی به منظور تسریع در اجرای توافقات خبر داد.

سرگئی تیسیلیوف همچنین درباره نیروگاه سیریک گفت: اگرچه هنوز برخی موضوعات نیازمند بررسی است، اما دو شرکت مسئول اجرای این پروژه باید مطابق مفاد قرارداد به همکاری خود ادامه دهند و امیدواریم با همکاری دو وزارتخانه، چالش‌های موجود در مسیر اجرای این پروژه برطرف شود.

برچسب ها: وزیر نیرو ، روسیه ، سیریک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

در مأمن خورشید

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار