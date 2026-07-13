کار مردم یک روز هم نباید زمین بماند

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ‌کس حق ندارد کار مردم را معطل کند، هشدار داد: اگر کسی در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی خود قوه قضائیه در انجام امور مردم تعلل کند یا به فساد گرایش پیدا کند، مورد بخشش قرار نخواهد گرفت و مطابق قانون با او برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن قدردانی مجدد از ملت برای حضور ده‌ها میلیونی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، اظهار کرد: حضور چندین میلیونی و پرشکوه مردم ایران و همچنین آزادگان جهان، از جمله مردمان شریف عراق، لبنان و پاکستان، در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید به مثابه یک رفراندوم باشکوه و اعلام وفاداری دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. مردم با این حضور پرشور و شعور، با خلف صالح ایشان، رهبر معظم انقلاب، تجدید بیعت کردند و متعهد شدند که ثابت‌قدم و استوار در مسیر امامین انقلاب باقی بمانند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حکم اخیر رهبر معظم انقلاب برای دوره جدید ریاست دستگاه قضا، گفت: از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب کمال تشکر و قدردانی را داریم. معظم‌له بار دیگر مسئولیت ریاست دستگاه قضا را به فردی از خانواده بزرگ قوه قضائیه سپردند. حقیقتاً بار بسیار سنگینی بر دوش همه مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائیه قرار دارد و باید با مجاهدت بیشتر، پاسخ این اعتماد را بدهیم، فرامین ایشان را در اسرع وقت عملیاتی کنیم و در مسیر خدمت بی‌منت به مردم، شب و روز نشناسیم.

اژه‌ای با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد تصریح کرد: در دوره جدید، ضرورت دارد با همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های ذی‌صلاح در داخل و خارج از قوه قضائیه، فصل نوینی در مبارزه همه‌جانبه با فساد گشوده شود. فساد، پدیده‌ای مسری است و اگر ریشه آن خشکانده نشود، گسترش می‌یابد. ما در مسیر مبارزه حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد، دست همکاری به سوی همه بخش‌های ذی‌صلاح دراز می‌کنیم و معتقدیم مقابله با این پدیده شوم، تکلیفی است که بر عهده همه ارکان حاکمیت قرار دارد. برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی نیز دست یاری به سوی همه نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح دراز می‌کنیم تا با انسجام رویه‌ها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسد ساختاری ایجاد شود.

گلوگاه‌های فساد را باید مسدود کرد

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دوره جدید، همانند دوره گذشته، مبارزه مجدانه، تخصصی و همه‌جانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فسادزا است. البته این به معنای بی‌اعتنایی به فرد مفسد نیست؛ مفسدان بدون تردید و با نهایت قاطعیت، مطابق قانون، محاکمه و مجازات خواهند شد، اما اولویت اصلی، پیشگیری از وقوع فساد از طریق بستن سرچشمه‌های آن است.

رئیس دستگاه قضا، مقابله با فساد درون‌قوه‌ای را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: ما در قوه قضائیه مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم. بنابراین، اگر در مجموعه خودمان لغزشی وجود داشته باشد، کارمان بسیار سخت خواهد شد. نمی‌شود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت یا مجازات کنیم.

پرچمدار عدالت نمی‌تواند عادل نباشد

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: با توجه به شرایط حساس کشور، اگر افرادی در دستگاه‌های حکومتی و حتی در خود قوه قضائیه به فساد گرایش پیدا کنند یا در پیشبرد امور مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نخواهند گرفت و با نهایت قاطعیت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. وی همچنین با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در توسعه عدالت گفت: ما در قوه قضائیه پرچمدار عدالت هستیم و می‌خواهیم عدالت را گسترش دهیم؛ نمی‌شود پرچم عدالت را به دوش کشید، اما در رفتار و گفتار بی‌عدالتی پیشه کرد. باید ملکه عدالت برای همه ما نهادینه شود؛ اگر خودمان عادل نباشیم، نمی‌توانیم عدالت را گسترش دهیم.

اژه‌ای بر ضرورت حسن خلق با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی نیز تأکید کرد و گفت: حسن خلق با مردم و مراجعان از اوجب واجبات است. ما در قوه قضائیه با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی از جمله حجم بالای پرونده‌ها و کمبود امکانات مواجه هستیم، اما هیچ‌یک از این موارد، مجوز رفتار نامناسب با مردم نیست. بار‌ها تأکید کرده‌ام که رفتار ما با مردم، از حکم و رأی ما مهم‌تر است. وی با بیان اینکه انتظارات از قضات و کارکنان دستگاه قضایی یک‌طرفه نیست، افزود: از قضات انتظار داریم با نهایت اتقان، عدالت و سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کنند و با مراجعان حسن خلق داشته باشند. در عین حال، از محدودیت‌ها و کمبود امکانات موجود نیز آگاه هستیم و در دوره جدید تلاش خواهیم کرد این مشکلات را کاهش دهیم تا زمینه برای انجام بهتر وظایف قضات و کارکنان فراهم شود. رئیس قوه قضائیه همچنین، مجاهدت مسئولان و کارکنان قضایی در شرایط جنگی را ستود و اظهار کرد: از ۲۳ خرداد سال گذشته که دشمن غدار جنگ را بر ما تحمیل کرد، قاطبه نیرو‌های قضایی در سنگر خدمت به مردم حضور داشته‌اند. تأکید من این است که باید این مجاهدت را افزایش دهیم و حتی برای یک روز هم کار مردم را زمین نگذاریم.

در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت شناسایی و حل مسائل اولویت‌دار دستگاه قضا، به‌ویژه موارد مندرج در پیام رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد و گفت: یکی از مطالبات امام شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب از قوه قضائیه، مبارزه با فساد در داخل و خارج از دستگاه قضا است. ما در این زمینه طی چند دهه گذشته تجارب ارزشمندی به دست آورده‌ایم و باید نقاط قوت و ضعف خود را به‌دقت احصا کنیم. وی با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره برخورد علنی و رسانه‌ای با متخلفان درون قوه قضائیه افزود: لازم است آسیب‌شناسی دقیقی انجام دهیم تا مشخص شود رویه‌های گذشته تا چه اندازه اثربخش بوده‌اند. بر همه مسئولان و کارکنان قضایی فرض است که نسبت به صیانت از مجموعه قوه قضائیه و همکاران خود اهتمام داشته باشند.

کاهش اطاله دادرسی خواسته به حق مردم

رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: در مبارزه با فساد خارج از قوه قضائیه نیز باید با بهره‌گیری از تجارب گذشته، اصلاح اشکالات و استفاده از رویه‌های کارآمد، عملکرد عدلیه را ارتقا دهیم.

اژه‌ای در پایان، کاهش اطاله دادرسی را یکی از مطالبات به‌حق مردم دانست و گفت: اگر می‌خواهیم اطاله دادرسی کاهش یابد، باید به کم کردن حجم کار محاکم و کاهش ورودی پرونده‌ها توجه ویژه داشته باشیم. امروز یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم از قوه قضائیه، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است. بنابراین باید با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت‌های موجود، نهایت تلاش خود را برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به کار بگیریم و همواره تشخیص اهم و مهم و دفع افسد به فاسد را مدنظر داشته باشیم.