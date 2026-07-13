جوان آنلاین: کایا کالاس این مطلب را عصر دوشنبه پس از نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در بروکسل مطرح کرد. وی موضع اتحادیه اروپا را بدون توجه به اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده بهعنوان ریشه اصلی اخلال در این آبراه بینالمللی تکرار کرد و مدعی شد که اقدامات مشروع و دفاعی ایران ناقض تفاهمنامه خاتمه جنگ است.
به گزارش ایرنا، کالاس با اذعان به اینکه تنگه هرمز پیش از جنگ بدون دریافت عوارض به روی کشتیرانی باز بود، افزود: پس از پایان جنگ نیز این تنگه باید بدون دریافت عوارض به روی کشتیرانی باز باشد. وزیران بهصراحت اعلام کردند که ناوبری نباید با مانع روبهرو شود.
ساعاتی پیش از این اظهارات، وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیهای مشترک خواستار از سرگیری آتشبس و مذاکرات میان ایران و آمریکا شدند. آنها در بیانیه خود اعلام کردند که از ازسرگیری سریع و کامل کشتیرانی بینالمللی از مسیر تنگه هرمز حمایت میکنند.
این موضعگیریها در حالی صورت میگیرد که آمریکا از ۱۶ تیرماه با حملات مکرر به ایران و ادعای محاصره مجدد تنگه هرمز، تفاهمنامه خاتمه جنگ را نقض کرده و عملاً منشأ اصلی تنش تازه در این باریکه بوده است.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنگه هرمز یک مسیر ایرانی و عمانی است و امنیت عبور و مرور در این آبراه راهبردی تنها در چارچوب احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی و هماهنگی با تهران قابل تضمین است.
بر اساس بند پنجم تفاهمنامه خاتمه جنگ نیز، ایران مسئولیت تنظیم ترتیبات لازم برای بازگشت تردد ایمن در تنگه هرمز را بر عهده دارد و درباره نحوه مدیریت خدمات دریایی آینده این آبراه با عمان گفتوگو خواهد کرد.
با وجود این واقعیتها، کشورهای اروپایی با نادیده گرفتن ریشه اصلی بحران و نقش مستقیم واشنگتن در بیثباتسازی منطقه، ادعاهای ضدایرانی را تکرار کرده و از محکوم کردن نقض تعهدات آمریکا خودداری میکنند.