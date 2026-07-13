تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا، نقض مستقیم قوانین بشردوستانه است

عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت آمریکا و نماینده سعودی آن، مسئول تجاوز، محاصره و بمباران اهداف غیرنظامی از جمله فرودگاه صنعا پس از یک دوره کاهش تنش هستند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی در واکنش به بمباران فرودگاه بین المللی صنعا از سوی عربستان تصریح کرد آمریکا و نماینده سعودی آن، مسئول تجاوز، محاصره و بمباران اهداف غیرنظامی از جمله فرودگاه صنعا، پس از یک دوره کاهش تنش هستند.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا نقض مستقیم قوانین بشردوستانه و ادامه جنایات جنگی روزانه از طریق محاصره و گرسنگی مداوم مردم یمن است.

امروز همچنین علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله به حمله عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا واکنش نشان داد و گفت: پاسخ ما هرگز به تعویق نخواهد افتاد، معادله شکست محاصره، تحت هر شرایطی، ادامه دارد و دشمنان مسئول کامل هر اتفاقی هستند.

القحوم تأکید کرد: تجاوز رژیم عربستان به فرودگاه صنعا و هدف قرار دادن زیرساخت‌های شهری پیآمد‌های ناگواری برای ریاض دارد و عربستان باید عواقب آن را بپذیرد.

در همین ارتباط، «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان سعودی با انجام چندین حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعاء، «مرحله کاهش تنش» را به پایان رسانده است.

وی در بیانیه‌ای، این حملات را «تجاوزی آشکار و ظالمانه» توصیف کرد و گفت که حکومت عربستان باید مسوولیت کامل پیامد‌های این اقدام را بر عهده بگیرد.

یحیی سریع تأکید کرد: این تجاوز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند و نیرو‌های مسلح یمن به این حملات واکنش خواهند داد.