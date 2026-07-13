عضو انصارالله: پاسخ حمله به فرودگاه صنعا ویرانگر خواهد بود

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله به حمله عربستان سعودی به فرودگاه بینالمللی صنعا واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم، وی گفت: پاسخ ما هرگز به تعویق نخواهد افتاد، معادله شکست محاصره، تحت هر شرایطی، ادامه دارد و دشمنان مسئول کامل هر اتفاقی هستند.
القحوم افزود: تجاوز رژیم عربستان به فرودگاه صنعا و هدف قرار دادن زیرساختهای شهری پیآمدهای ناگواری برای ریاض دارد و عربستان باید عواقب آن را بپذیرد.
در همین راستا، وزارت حملونقل یمن نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرد: «هدف قرار دادن مجدد فرودگاه صنعا توسط رژیم سعودی و نقض حریم هوایی کشور، نشاندهنده اصرار ریاض با حمایت و هدایت آمریکا و صهیونیسم برای تداوم محاصره فرودگاهها و بنادر یمن است.»
وزارت حملونقل یمن در پایان تصریح کرد: «تجاوز وحشیانه رژیم سعودی و جنایات مکرر آن بیپاسخ نخواهد ماند؛ دشمن سعودی و حامیان آمریکایی آن باید بدانند که دوران قیمومیت بر یمن به پایان رسیده است.»
پیش از آن نیز، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود که عربستان سعودی با انجام چندین حمله هوایی به فرودگاه بینالمللی صنعاء، «مرحله کاهش تنش» را به پایان رسانده است.
وی در بیانیهای، این حملات را «تجاوزی آشکار و ظالمانه» توصیف کرد و گفت که حکومت عربستان باید مسوولیت کامل پیامدهای این اقدام را بر عهده بگیرد.
یحیی سریع تأکید کرد: این تجاوز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند و نیروهای مسلح یمن به این حملات واکنش خواهند داد.
این موضعگیری پس از آن منتشر شد که منابع رسانهای از حمله هوایی به فرودگاه بینالمللی صنعاء و هدف قرار گرفتن باند پرواز این فرودگاه در چند نوبت خبر دادند.