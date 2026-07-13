انگلیس، فرانسه و آلمان بی اشاره به تجاوز‌های اخیر آمریکا به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و تفاهم‌نامه تهران-واشنگتن خواستار «ازسرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز» شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، انگلیس، فرانسه و آلمان بدون اشاره به تجاوز‌های اخیر آمریکا به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و تفاهم فیمابین تهران و واشنگتن با صدور بیانیه‌ای مشترک آنچه به دروغ مدعی حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و کشور‌های همسایه شدند را محکوم کرده و ضمن تأکید مجدد بر حمایت از آزادی کشتیرانی، خواستار بازگشت به آتش‌بس و انجام مذاکرات شدند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، ۳ کشوری که به تروئیکای اروپایی معروف هستند، در بیانیه‌ای مشترک با جانبداری از اقدامات ناقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا مدعی شدند: حملات بی‌محابای ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و کشور‌های منطقه، از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم.

این ۳ کشور بدون توجه به اینکه تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ناامن شدن آن باز بود، بر حمایت خود از «ازسرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز» تأکید کردند و «همبستگی کامل خود را با شرکاء شان در منطقه خلیج فارس» ابراز داشتند.

این بیانیه در ادامه خواستار برقراری مجدد آتش‌بس میان آمریکا و ایران و انجام مذاکراتی با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای شده است.

در حالی تروئیکای اروپایی خواستار ادامه مذاکره میان آمریکا و ایران شده است که دو تجاوز پیشین واشنگتن به خاک ایران در میانه رایزنی‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال گفت‌و‌گو نیست.