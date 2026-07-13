رایزنی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر خارجه طالبان

در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران، تسهیل خدمات کنسولی و افزایش هماهنگی‌ها میان کابل و تهران، توسعه روابط دوجانبه تقویت همکاری‌های مرزی مورد تاکید قرار گرفت.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، با وحید جلال‌زاده، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره موضوعات مرتبط با خدمات کنسولی، روابط دوجانبه و همکاری‌های مرزی دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، امیرخان متقی در این دیدار، روابط میان افغانستان و ایران را رو به گسترش توصیف کرد و بر ضرورت ارائه خدمات کنسولی آسان، سریع و مطابق با معیار‌های پذیرفته‌شده تأکید کرد.

همچنین، وحید جلال‌زاده نیز با تأکید بر اهمیت افزایش هماهنگی‌های کنسولی میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد که ادامه رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک با مقام‌های افغان، به بهبود روند ارائه خدمات قنسولی و تنظیم بهتر امور مربوط در این بخش منجر شود.

دو طرف همچنین بر تداوم گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مورد علاقه، به‌ویژه در حوزه روابط دوجانبه و همکاری‌های مرزی، تأکید کردند.