آتش دوباره امریکا به جان نفت

جوان آنلاین: جنگافروزیهای جدید رژیم تروریستی امریکا بازار جهانی نفت را وارد مرحلهای تازه کرده و بار دیگر ثابت کرده است تنگه هرمز، حتی بدون تغییر محسوس در میزان تولید، میتواند عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و قیمت نفت را جابهجا کند، به همین دلیل معاملهگران اکنون فقط تحولات این آبراه راهبردی را دنبال میکنند و کنشگران معتقدند افزایش ۴درصدی قیمت نفت، تاوان جنگطلبی وحشیانه رژیم تروریستی امریکا و نقض تفاهمنامه اسلامآباد است و روند صعودی قیمت نفت که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده، روز گذشته به ۷۹ دلار و ۱۱ سنت برای هر بشکه رسید.
دههها بود که تصمیمهای اوپک مهمترین محرک بازار نفت بود و افزایش یا کاهش تولید، جهت قیمتها را تعیین میکرد، اما تحولات اخیر نشان میدهد وزن ژئوپلیتیک مسیرهای انتقال نفت بهویژه تنگه هرمز، بیش از گذشته در تعیین قیمتها نقش دارد و کارشناسان معتقدند بازار جهانی نفت از دورهای که تنها عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت بود، فاصله گرفته و اکنون امنیت کریدورهای انرژی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و تداوم جریان صادرات به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر قیمت نفت تبدیل شده است.
در ادامه به دلیل نقض تفاهمنامه اسلامآباد از سوی رژیم تروریستی امریکا و ایجاد ناامنی در تنگه هرمز، عبور و مرور کشتیها از این تنگه بار دیگر متوقف و شوک جدیدی بر بازار نفت وارد شد و به اذعان رسانههای جریان اصلی و البته وابسته به نظام سلطه، همچون رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه جهش کرد، زیرا ایران پس از حملات امریکا، دامنه حملات خود به پایگاههای اجارهای رژیم تروریستی امریکا مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس را گسترش داده و این امر محمولههای انرژی از طریق تنگه هرمز را تهدید میکند. قیمت نفت روز دوشنبه (۲۲ تیر) بیش از ۴ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۲۵ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۱۰ سنت یا ۰۸/۴ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۱۱ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی امریکا با ۲ دلار و ۹۵ سنت یا ۱۱/۴ درصد افزایش، ۷۴ دلار و ۳۶ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد. همچنین آژانس بینالمللی انرژی روز جمعه (۲۰ تیر) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد پس از تفاهمنامه پایان درگیریها در غرب آسیا، عرضه روزانه نفت جهان در ماه ژوئن ۴میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافت، اما همچنان ۹ میلیون و ۴۰۰هزار بشکه کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران است.
ژوئیه؛ ماهی که همه هشدار داده بودند
ماه ژوئیه، یعنی بازه زمانی میانه تیر تا میانه مرداد و از مدتها قبل از سوی بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی بهعنوان مقطع حساس ذخایر نفتی امریکا معرفی شده بود. بنابراین نزدیک شدن ذخایر راهبردی رژیم تروریستی امریکا به سطوح پایین و کاهش تردد نفتکشها از تنگه هرمز زنگ خطری برای امریکا و اروپاست.
۳۰ روز تا زمینگیری گسترده هواپیماها در اروپا
در حالی که اروپا با بازگشایی موقت تنگه هرمز در ماه اخیر به حل معضل سوخت هواپیما امید بسته بود، تجدید تنشهای نظامی در هفته جاری، این امید را به یأس تبدیل کرده است. به گزارش فارس به نقل از رویترز، با تجدید تنش در هرمز، اروپا دوباره در آستانه بحران سوخت هواپیما قرار گرفته و موجودی سوخت این قاره به کمتر از یک ماه مصرف رسیده است.
براساس این گزارش، پیشبینی میشود از همین حالا تا پایان شهریور، هر روز با کمبود حدود ۶۰۰هزار بشکهای معادل سوخت روزانه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰پرواز بینقارهای مواجه شود، رقمی که اگر ادامه یابد، خطوط هوایی اروپا را ناچار به زمینگیر کردن ۱۵درصد از پروازهای فراقارهای خود خواهد کرد.
انگلیس، فرانسه و آلمان به دلیل کاهش تولید پالایشگاههایشان در این بحران آسیبپذیرترین کشورها محسوب میشوند. اروپا پیش از جنگ، برای تأمین حدود ۷۵ درصد واردات سوخت هواپیما به کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته بود. در اوج جنگ، قیمت سوخت هواپیما در اروپا به رکورد ۲۱۵دلار در هر بشکه رسید و قیمت بلیط هواپیما به شدت افزایش یافت. رویترز به نقل از تحلیلگران نوشته حتی با افزایش واردات از منابع جایگزین، کاهش فوری قیمت بلیط بعید است و خطوط هوایی پروازها را کاهش دادهاند. یانیو شاه از ریستاد انرژی گفت: «انتظار میرود تا آخر تابستان در تنگنا بمانیم.» کمیسیونر انرژی اروپا نیز اعلام کرد در صورت نیاز، آزادسازی ذخایر ملی را هماهنگ خواهد کرد.
ضرورت تشدید فشار علیه رژیم تروریستی امریکا
به هر روی بسته شدن تنگه هرمز در پی شرارتهای رژیم تروریستی امریکا که برخلاف تفاهمنامه اسلامآباد مقاصد غیرنظامی را در نقاط مختلف کشورمان مورد هدف قرار داده، بار دیگر بازار جهانی انرژی را در کانون توجه قرار داده است و ادامه نااطمینانیهای موجود و تداوم محدودیت در این آبراه میتواند زمینه افزایش بیشتر بهای نفت را فراهم کند و اینبار نباید اجازه داده شود رژیم تروریستی امریکا به راحتی از این فشار رهایی یابد و نباید امکان خروج آسان این رژیم تروریستی از تبعات اقدامات خود فراهم شود و فشارهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی باید به اندازهای تداوم یابد که هرگونه اقدام نظامی علیه کشورهای مستقل با هزینههای سنگین همراه باشد.