جریان نقدینگی بار دیگر مسیر خروج از سهام را برگزید و همزمان با افت دسته‌جمعی شاخص‌های بورسی، بیش از ۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و بخش مهمی از این منابع به صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا انتقال یافت

جوان آنلاین: جریان نقدینگی بار دیگر مسیر خروج از سهام را برگزید و همزمان با افت دسته‌جمعی شاخص‌های بورسی، بیش از ۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و بخش مهمی از این منابع به صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا انتقال یافت و با وجود فضای منفی حاکم بر معاملات، مجموع دادوستد‌های انجام شده در بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی از مرز ۵۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد و یکی از پرحجم‌ترین روز‌های معاملاتی سال را رقم زد.

بازار سرمایه در نخستین روز کاری هفته با غلبه عرضه بر تقاضا مواجه شد و فشار فروش در اغلب صنایع موجب شد شاخص کل بورس تهران ۴/۲ درصد کاهش یابد و شاخص هم‌وزن نیز افتی ۲ درصدی را ثبت کند. شاخص قیمت ۶/۲ درصد پایین آمد و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۲/۲ درصدی همراه شد تا رنگ سرخ بر تابلوی معاملات غالب باشد.

آمار معاملات سهام نیز از برتری فروشندگان حکایت داشت، به طوری که ارزش معاملات سهام و حق‌تقدم در بورس تهران و فرابورس به ۱۲ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان رسید و صندوق‌های سهامی و مختلط نیز ۶۹۶ میلیارد تومان معامله شدند. ارزش دادوستد‌های بازار اختیار معامله به یک‌هزار و ۳۳ میلیارد تومان رسید و در بخش صندوق‌های طلای بورس کالا نیز ۶ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان معامله انجام شد که بیانگر استقبال معامله‌گران از دارایی‌های مبتنی بر طلا در روز‌های اخیر است.

بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی نیز یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رفتار سرمایه‌گذاران را آشکار می‌کند، به گونه‌ای که روز یک‌شنبه بیشترین مقصد پول‌های حقیقی، صندوق‌های درآمد ثابت بودند. این صندوق‌ها ۵ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان جذب سرمایه داشتند و صندوق‌های طلا نیز شاهد ورود یک‌هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان پول حقیقی بودند. در مقابل، سهام با خروج ۳ هزار و ۸۷۱میلیارد تومان نقدینگی مواجه شد و صندوق‌های سهامی و مختلط نیز ۳۶۶ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردند و بازار اختیار معامله با خروج ۱۷میلیارد تومان سرمایه حقیقی همراه شد.

صف‌های فروش سنگین‌تر از تقاضا

برتری فروشندگان در آمار صف‌های خرید و فروش نیز به‌خوبی دیده شد، چراکه ارزش صف‌های خرید در بورس تهران یک‌هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان و در فرابورس ۸۵۰ میلیارد تومان بود، در سوی مقابل، صف‌های فروش در بورس تهران به ۱۶ هزار و ۳۳۶میلیارد تومان رسید و در فرابورس نیز ۳ هزار و ۲۲۲میلیارد تومان ثبت شد.

فاصله قابل توجه میان صف‌های خرید و فروش، از احتیاط گسترده سرمایه‌گذاران نسبت به خرید سهام حکایت داشت و بسیاری از معامله‌گران ترجیح دادند در شرایط فعلی نقدینگی خود را از بازار سهام خارج کنند یا به سمت ابزار‌هایی با ریسک کمتر انتقال دهند.

ترکیب نماد‌های مثبت و منفی نیز وضعیت عمومی بازار را روشن‌تر کرد و از مجموع نماد‌های معامله‌شده، ۵۸۳ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها ۹۵ نماد رشد قیمت را تجربه کردند که این نسبت نشان داد فشار عرضه محدود به چند صنعت خاص نبوده و بخش عمده بازار را دربر گرفته است. در میان نماد‌های بورسی، «افق۱»، «فزر۱»، «وصنا۱»، «غدانه۱» و «دقاضی۱» بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند و هرچند ورود سرمایه به این نماد‌ها نتوانست فضای کلی معاملات را تغییر دهد و روند عمومی بازار همچنان تحت تأثیر خروج نقدینگی از سهام باقی ماند.

نقش پررنگ بورس کالا و انرژی در ارزش معاملات

بخش مهمی از ارزش معاملات روز یک‌شنبه به بازار‌های کالایی اختصاص داشت و ارزش کل معاملات چهار بورس کشور به ۵۴ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان رسید که سهم قابل توجهی از آن در بورس کالا و بورس انرژی رقم خورد.

در بورس کالا، ارزش معاملات بازار فیزیکی به ۲۷۸هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال رسید و صندوق‌های کالایی نیز ۷۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال معامله شدند و ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی ۱۹هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال بود و مشتقه و سایر اوراق بهادار هم ۶ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال دادوستد شدند. بورس انرژی نیز روز فعالی را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات بازار فیزیکی این بورس به ۵۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال رسید و بخش مشتقه و سایر اوراق بهادار نیز ۲۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال معامله را ثبت کرد.

همزمان با انتشار این آمار، برنامه عرضه‌های بورس کالا برای روز دوشنبه نیز اعلام شد که براساس این برنامه، ۴۶۱ هزار و ۸۶۶ تن انواع کالا در تالار‌های مختلف بورس کالا روی تابلو رفت و بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی اختصاص داشت که در آن ۲۵۲ هزار و ۸۶۵ تن کالا شامل سیمان، کلینکر، قیر، گوگرد و مواد شیمیایی عرضه شد.

در تالار صنعتی، ۱۴۱ هزار و ۸۴۱ تن محصول شامل مقاطع فولادی و مس عرضه شد و تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان ۵۶ هزار و ۸۷۸ تن انواع محصولات بود و در تالار حراج همزمان نیز ۵ هزار و ۸۸۶ تن آلومینیوم، تیشو و مواد پلیمری عرضه شد. علاوه بر این، ۴ هزار و ۳۹۶ تن انواع کالا در تالار فرعی روی میز فروش قرار گرفت.

افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا در شرایطی رخ داده که بخش مهمی از صنایع کشور برای تأمین مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای از این بستر استفاده می‌کنند و استمرار عرضه منظم کالا‌های پایه، امکان کشف قیمت شفاف‌تر و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صنعتی را فراهم کرده است.

ترکیب آمار‌های معاملاتی روز یک‌شنبه نشان می‌دهد بخش عمده فعالان بازار سرمایه در مقطع فعلی ترجیح داده‌اند با احتیاط بیشتری حرکت کنند و ورود منابع تازه به صندوق‌های درآمد ثابت و طلا در کنار خروج گسترده پول از سهام، بازتابی از همین رویکرد است. با این حال حجم بالای معاملات در بازار‌های مختلف مالی و کالایی بیانگر آن است که گردش نقدینگی در بازار سرمایه همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد و بخش‌های مختلف این بازار نقش فعالی در جذب سرمایه ایفا می‌کنند.