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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

گزارش اوپک از افزایش ماهانه تولید نفت ایران

گزارش اوپک از افزایش ماهانه تولید نفت ایران جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد تولید نفت ایران طی ماه میلادی گذشته افزایش یافته و به ۲.۴۴۱ میلیون بشکه در روز رسید.

جوان آنلاین: جدیدترین گزارش ماهانه اوپک با استناد به منابع ثانویه نشان داد تولید نفت این گروه در ژوئن، با بیش از ۳ میلیون بشکه در روز افزایش، به ۲۲.۰۰۲ میلیون بشکه در روز رسید. در میان اعضای این گروه، عربستان سعودی با تولید ۶.۸۴۷ میلیون بشکه در روز و ایران با تولید ۲.۴۴۱ میلیون بشکه در روز، بزرگترین تولیدکنندگان اوپک در ماه میلادی گذشته بودند. بر مبنای ماهانه، تولید عربستان ۹۹ هزار بشکه در روز کاهش و تولید ایران به میزان ۱۵۵ هزار بشکه در روز افزایش داشت.

به گزارش ایسنا، تولید شرکای اوپک در گروه اوپک پلاس در ژوئن، با ۵۱ هزار بشکه در روز کاهش، به ۱۴.۲۷۶ میلیون بشکه در روز رسید. مجموع تولید نفت اوپک و متحدانش در اوپک پلاس در ماه میلادی گذشته، به ۳۶.۲۷۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۲.۹۹۹ میلیون بشکه در روز افزایش ماهانه داشت.

قیمت نفت سنگین ایران بالای ۹۰ دلار ایستاد

طبق گزارش ماهانه اوپک که روز دوشنبه منتشر شد، قیمت نفت سنگین ایران همسو با سایر گرید‌های نفتی تشکیل دهنده سبد نفتی اوپک، طی ماه ژوئن کاهش یافته است. قیمت نفت سنگین ایران در ژوئن به ۹۰ دلار و ۷۷ سنت رسید که ۲۴ دلار و ۶۲ سنت نسبت به ماه قبل کاهش داشت و میانگین آن از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا آوریل، ۹۴ دلار و ۲۴ سنت در مقایسه با ۷۲ دلار و ۲۷ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بود.

ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۸۹ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید که ۲۴ دلار و ۸۰ سنت نسبت به ماه مه کاهش داشت. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ژوئن، به ۹۳ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۷۲ دلار و ۴ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ رسید.

در میان سایر گرید‌های نفتی زیرمجموعه این سبد، نفت بصره مدیوم بیشترین کاهش قیمت را در ژوئن داشت و با ۳۵ دلار و ۱۲ سنت کاهش، به ۸۵ دلارو ۱۰ سنت رسید. همچنین نفت کویت اکسپورت با ۲۶ دلار و ۳۷ سنت کاهش، به ۹۲ دلار و ۲۸ سنت رسید.

کاهش چشمگیر قیمت‌ها در ژوئن، در پی اعلام تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و انتظارات برای بهبود عرضه نفت خاورمیانه و احیای سریع جریان نفت منطقه‌ای روی داد.

افزایش ماهانه تولید نفت امارات

امارات متحده عربی به اوپک اعلام کرد که تولید نفت این کشور طی ماه گذشته، ۸۰ درصد افزایش یافته، این کشور در ژوئن ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده که به میزان ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه مه افزایش یافته است.

آمار ژوئن قبل از تشدید تجاوزات نظامی آمریکا و مقابله به مثل ایران که ممکن است بر جریان نفت از خلیج فارس تاثیر داشته باشد، بوده، آژانس بین‌المللی انرژی، هفته گذشته، تخمین زده بود که تولید نفت خام امارات در ژوئن ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۴.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

دبیرخانه اوپک مستقر در وین، حتی پس از اعلام خروج امارات از عضویت اوپک از اول ماه مه، همچنان داده‌های مربوط به این کشور را در کل تولید این گروه لحاظ می‌کند. با وجود این خروج، اساسنامه اوپک می‌گوید که خروج یک عضو رسما در آغاز سال تقویمی بعدی رخ می‌دهد و توضیحی ارائه می‌دهد که چرا هنوز تخمین‌های تولید امارات متحده عربی را منتشر و دریافت می‌کند.

اوپک دو عدد تولید منتشر می‌کند: یکی که کشور‌ها مستقیما ارائه می‌دهند و دیگری که بر اساس میانگین نظرات مشاوران خارجی و رسانه‌هایی است که به عنوان «منابع ثانویه» شناخته می‌شوند. منابع ثانویه اوپک تولید امارات را در ژوئن ۳.۸ میلیون بشکه اعلام کردند.

بازنگری اوپک در پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۶ 

طبق گزارش روز دوشنبه اوپک، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد که نسبت به ارزیابی ماه گذشته این گروه، کاهش یافته است.

این گروه در گزارش ژوئن خود، رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۶ را یک میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته پیش‌بینی کرده بود. تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۷، تقاضای جهانی برای نفت حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش یابد که نشان‌دهنده بازنگری صعودی حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به پیش‌بینی ژوئن اوپک است.

برچسب ها: اوپک ، نفت ایران ، امارات
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