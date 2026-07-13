رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان اعلام کرد که باکو به‌طور جدی، گزینه خروج کامل از شورای اروپا را بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: از تاس، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین «مجمع جهانی رسانه شوشا» اعلام کرد که کشورش به‌طور جدی در حال بررسی خروج کامل از شورای اروپا است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: «صریح می‌گویم؛ جمهوری آذربایجان به‌طور جدی خروج کامل از این سازمان را بررسی می‌کند. منظور ما تعلیق یا توقف عضویت نیست، بلکه خروج کامل است.»

علی‌اف همچنین فاش کرد که دبیرکل شورای اروپا با او تماس گرفته و خواستار خودداری باکو از این تصمیم و تلاش برای یافتن راه‌حلی برای ترمیم روابط شده است.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه خروج کشورش از شورای اروپا تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت داخلی آذربایجان نخواهد داشت، افزود: «شاید اوضاع حتی بهتر هم شود. ما به‌دنبال تقابل نیستیم، اما جمهوری آذربایجان در این سازمان با تبعیض مواجه شده و اتهاماتی که علیه ما مطرح می‌شود، بی‌اساس است.»

علی‌اف افزود که شورای اروپا طی دو سال گذشته برخوردی تبعیض‌آمیز با جمهوری آذربایجان داشته است. او یادآور شد که در ژانویه ۲۰۲۴، هیات نمایندگی این کشور در مجمع پارلمانی شورای اروپا از حق رای محروم شد.

به گفته رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، این اقدام در واکنش به مواضع باکو درباره حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و در واقع نوعی «مجازات سیاسی» برای این کشور بوده است.