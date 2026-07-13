دونالد ترامپ و جمهوری خواهان سنا پس از نبرد بر سر مجموعه‌ای از اختلافات، به دنبال دست یابی به تفاهم هستند.

جوان آنلاین: نشریه هیل در گزارشی نوشت دونالد ترامپ و جمهوری خواهان سنا پس از نبرد بر سر مجموعه‌ای از اختلافات، از جمله جنگ علیه ایران و تلاش ترامپ برای حذف قانون فیلی باستر و تصویب قانون نجات آمریکا (SAVE America)، به دنبال دست یابی به تفاهم و هماهنگی و همسویی هستند.

به گزارش تسنیم، بر این اساس، ژوئن ماهی سرسخت و متزلزل برای جان تون رهبر جمهوری‌خواهان سنا بود، زیرا از امتناع ترامپ برای معرفی جی کلیتون به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا به منظور ادای شهادت در مقابل کمیته اطلاعات سنا، شوکه شدند.

علاوه بر این، تون از خودداری رئیس جمهور از امضای لایحه تامین مالی مسکن متحیر شده بود، لایحه‌ای که بدون امضای ترامپ به طور خودکار تبدیل به قانون شد.

در حال حاضر تون به دنبال متحدکردن حزبش درباره اولویت‌های ترامپ مانند تصویب لایحه سالیانه اختیارات دفاعی ملی و تایید تاد بلانش به عنوان وزیر دادگستری است.

این در حالی است که جمهوری‌خواهان روز گذشته یکی از اعضای برجسته کمیته قضایی سنا، سناتور لیندسی گراهام را از دست دادند، اما تون می‌تواند به سرعت فردی را به عنوان جایگزین او معرفی کند.

مشکل بیشتری که تون با آن مواجه است این است که گراهام رئیس کمیته بودجه سنا نیز بود و مرگ ناگهانی وی مانعی بر سر راه تصویب لایحه مصالحه بودجه‌ای دیگری شد که ترامپ خواستار تصویب آن در کنگره است. اما قرار است سناتور ران جانسون عهده دار این سمت در سنا شود.

این در حالی است که نظریه پردازان و مشاوران جمهوری‌خواه نسبت به تنش‌های فزاینده در روابط بین جمهوری‌خواهان بر سر درخواست ترامپ برای تصویب لایحه SAVE America، پیشبرد لایحه مصالحه بودجه و تصویب قانونی برای محدودکردن اعطای شهروندی از طریق تولد هشدار دادند.

در همین حال ترامپ روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که لایحه دو حزبی تامین مالی مسکن مقرون به صرفه را که از سوی سنا و کنگره تصویب شده امضا نخواهد کرد تا زمانی که کنگره لایحه نجات آمریکا را تصویب نکند.

ترامپ هشدار داد عدم تصویب لایحه نجات آمریکا دیوانگی و تهدیدی جدی برای هر سیاستمداری است که علیه آن رای می‌دهد.

ترامپ بار‌ها جان تون را تحت فشار قرار داده تا فیلی باستر سنا را لغو کند تا لایحه اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند، اما تون هر بار بر این موضوع پافشاری می‌کند که آرای کافی از سوی جمهوری خواهان برای تغییر قوانین وجود ندارد.

سناتور تون درست قبل از تعطیلات کنگره به مناسبت روز استقلال آمریکا، بررسی لایحه سالیانه اختیارات دفاعی ملی را آغاز کرد. کمیته اطلاعاتی سنا روز چهارشنبه جلسه استماع تایید صلاحیت کلایتون را برگزار خواهد کرد. تون ابراز امیدواری کرد که پس از تایید صلاحیت کلایتون، راه برای تصویب تمدید بلند مدت اختیارات نظارتی پیشرفته تحت قانون نظارت براطلاعات خارجی (FISA) که در تاریخ ۱۲ وئن منقضی شد، هموار شود.

ترامپ مانع از انجام توافق برای تمدید اختیارات فیزا شد، زیرا به کلایتون دستور داد تا جلسه استماع تایید صلاحیت خود را که قرار بود در ۱۷ ژوئن برگزار شود، نادیده بگیرد و در نتیجه برنامه نظارت پیشرفته فیزا را برای چندین هفته غیرفعال نگه داشت. ترامپ همچنان لایحه فیزا را به لایحه نجات آمریکا مرتبط می‌داند.

یکی دیگر از موارد اختلاف بین ترامپ و جمهوری‌خواهان تصویب لایحه بودجه مصالحه برای اختصاص بودجه بیشتر به پنتاگون است که در نتیجه جنگ علیه ایران به شدت دچار کمبود نقدینگی شده و زاردخانه مهمات آن شدیدا کاهش یافته است.

منابع آگاه، هزینه‌های بالای جنگ با ایران، از جمله تأمین مهمات، سوخت و اجرای عملیات نظامی را مهم‌ترین عامل فشار مالی بر پنتاگون عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنها منابع مالی این وزارتخانه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

این در حالی است که کاخ سفید خواستار بودجه مکمل حدود ۸۸ میلیارد دلاری برای اختصاص به عملیات‌های وزارت خانه‌های جنگ، انرژی، گارد ساحلی و اف بی آی شد.

این بودجه حدود ۸۸ میلیارد دلای برای جنگ علیه ایران، که تحت تاثیر آتش بس شکننده بین آمریکا و ایران قرار دارد، به تامین ذخایر مهمات بسیار پیشرفته آمریکا که به دلیل جنگ علیه ایران کاهش یافته، کمک خواهد کرد.

پیشتر منابع آمریکایی درباره بحران شدید کمبود مهمات در زرادخانه ارتش این کشور بعد از جنگ با ایران هشدار دادند.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اخیراً به حجم بالای مهمات مصرف‌شده در جنگ با ایران و موانعی که مانع از تلاش‌ها برای پر کردن مجدد زرادخانه ارتش ایالات متحده می‌شود پرداخته هشدار دادند که بازسازی این زرادخانه می‌تواند سال‌ها طول بکشد و به‌طور بالقوه آمادگی آمریکا برای مقابله با هرگونه جنگ بزرگ در آینده را محدود کند.